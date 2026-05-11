美しすぎるスーパーアシスト 一寸の狂いもない正確なクロス 伊東純也が今季5アシスト目‼️ ベルギールーグ プレーオフ2 ヘンク×ウェステルロー DAZN ライブ配信中 #だったらDAZN pic.twitter.com/FcRIhltaEt

これが日本のイナズマだ⚡️



伊東純也 今度は自らネットを揺らす!

左足でファーへ美しいカーブを描いた



本日1G1Aとまさに別格の活躍✨



ベルギールーグ プレーオフ2

ヘンク×ウェステルロー

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