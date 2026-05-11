伊東純也が1ゴール1アシストの大活躍、今季リーグ5G5Aに!! ピンポイントクロスで先制点演出、左足で鮮やかカーブ弾
[5.10 ベルギー・リーグPO2第7節 ゲンク 3-0 ウェステルロー]
ゲンクは10日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2の第7節でウェステルローと対戦して3-0で勝利した。FW伊東純也はワールドカップメンバー発表前ラストマッチに先発出場し、1ゴール1アシストの活躍。ウェステルローではDF木村誠二とMF坂本一彩が先発出場した。
立ち上がりはゲンクがチャンスを作ったが、GKアンドレアス・ユングダルのスーパーセーブに阻まれるなどして先制点は生まれない。そうしたなかで前半33分にMFコンスタンティノス・カレサスが負傷し、MFノア・アデデジ・ステレンベルクが緊急出場。伊東は左ウイングで先発出場していたが右ウイングにポジションを変更した。
さらにゲンクはMFダーン・ヘイマンスも前半のうちに負傷交代を余儀なくされ、早くも2回の交代回数を使うことになった。前半はそのまま0-0で終了した。
ウェステルローは後半7分、木村が前に出てボールを奪った流れからショートカウンターを始めると、坂本がペナルティエリア右から右足一閃。GKルッカ・ブルフマンスに弾かれたこぼれ球をMFアラヤ・サイヤドマネシュが押し込みにいくも枠の上に外れた。
対するゲンクは後半14分、右深くに抜けた伊東のクロスをFWアーロン・ビブが胸トラップから豪快にボレーシュートを放ったが、枠には飛ばせなかった。それでも同19分、伊東が再び右からピンポイントクロスを送るとフリーのビブが頭で合わせて先制点を奪った。伊東は2試合ぶりとなる今季5アシスト目になった。
伊東は後半21分に絶妙なスルーパスでチャンスメイク。走り込んだDFザカリア・エル・ワアディがペナルティエリア中央に折り返すとMFロビン・ミリソラが収めたものの、木村の対応でシュートは打てなかった。
ゲンクは攻勢を続けると後半24分、最終ラインの背後に抜け出したミリソラがGKとの1対1を制して2-0。点差を広げられたウェステルローは同29分に2枚替えを行い、坂本も退く一方でMF齋藤俊輔がピッチに入った。
齋藤は後半37分、右サイドでターンからペナルティエリア右深くに侵入してゴール前に折り返す決定機を演出した。しかし飛び込んだFWナチョ・フェリは枠に飛ばせなかった。
するとゲンクは後半39分、速攻でアデデジ・ステレンベルクが右を走る伊東にスルーパスを供給。伊東はペナルティエリア右に入るとカットインから左足でゴール左へカーブをかけて流し込み、3点差に広げた。伊東にとっては7試合ぶりの得点でPO2では初得点。今季リーグ戦では5点目になった。
伊東は後半42分にMF横山歩夢との交代でお役御免。チームはそのまま逃げ切った。
ゲンクは10日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2の第7節でウェステルローと対戦して3-0で勝利した。FW伊東純也はワールドカップメンバー発表前ラストマッチに先発出場し、1ゴール1アシストの活躍。ウェステルローではDF木村誠二とMF坂本一彩が先発出場した。
さらにゲンクはMFダーン・ヘイマンスも前半のうちに負傷交代を余儀なくされ、早くも2回の交代回数を使うことになった。前半はそのまま0-0で終了した。
ウェステルローは後半7分、木村が前に出てボールを奪った流れからショートカウンターを始めると、坂本がペナルティエリア右から右足一閃。GKルッカ・ブルフマンスに弾かれたこぼれ球をMFアラヤ・サイヤドマネシュが押し込みにいくも枠の上に外れた。
対するゲンクは後半14分、右深くに抜けた伊東のクロスをFWアーロン・ビブが胸トラップから豪快にボレーシュートを放ったが、枠には飛ばせなかった。それでも同19分、伊東が再び右からピンポイントクロスを送るとフリーのビブが頭で合わせて先制点を奪った。伊東は2試合ぶりとなる今季5アシスト目になった。
伊東は後半21分に絶妙なスルーパスでチャンスメイク。走り込んだDFザカリア・エル・ワアディがペナルティエリア中央に折り返すとMFロビン・ミリソラが収めたものの、木村の対応でシュートは打てなかった。
ゲンクは攻勢を続けると後半24分、最終ラインの背後に抜け出したミリソラがGKとの1対1を制して2-0。点差を広げられたウェステルローは同29分に2枚替えを行い、坂本も退く一方でMF齋藤俊輔がピッチに入った。
齋藤は後半37分、右サイドでターンからペナルティエリア右深くに侵入してゴール前に折り返す決定機を演出した。しかし飛び込んだFWナチョ・フェリは枠に飛ばせなかった。
するとゲンクは後半39分、速攻でアデデジ・ステレンベルクが右を走る伊東にスルーパスを供給。伊東はペナルティエリア右に入るとカットインから左足でゴール左へカーブをかけて流し込み、3点差に広げた。伊東にとっては7試合ぶりの得点でPO2では初得点。今季リーグ戦では5点目になった。
伊東は後半42分にMF横山歩夢との交代でお役御免。チームはそのまま逃げ切った。
美しすぎるスーパーアシスト— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 10, 2026
一寸の狂いもない正確なクロス
伊東純也が今季5アシスト目‼️
ベルギールーグ プレーオフ2
ヘンク×ウェステルロー
DAZN ライブ配信中 #だったらDAZN pic.twitter.com/FcRIhltaEt
これが日本のイナズマだ⚡️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 10, 2026
伊東純也 今度は自らネットを揺らす!
左足でファーへ美しいカーブを描いた
本日1G1Aとまさに別格の活躍✨
ベルギールーグ プレーオフ2
ヘンク×ウェステルロー
DAZN ライブ配信中 #だったらDAZN pic.twitter.com/yfASRG5b9q