開催：2026.5.11

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 5 - 2 [ナショナルズ]

MLBの試合が11日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとナショナルズが対戦した。

マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。

3回裏、2番 リアム・ヒックス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 1-0 WSH、3番 オット・ロペス 初球を打ってショートゴロ しかしショートがエラー 3塁ランナーは本塁へでマーリンズ得点 MIA 2-0 WSH

4回表、3番 ブレイディ・ハウス 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 MIA 2-1 WSH

5回表、2番 ルイス・ガルシア 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 MIA 2-2 WSH

8回裏、6番 クリストファー・モレル 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-2 WSH、7番 エリベルト・エルナンデス 9球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 5-2 WSH

試合は5対2でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのカルビン・フォーシェイで、ここまで4勝2敗1S。負け投手はナショナルズのガス・バーランドで、ここまで0勝1敗4S。マーリンズのエクネスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 04:16:07 更新