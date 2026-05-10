寝転んだまま両脚を持ち上げるだけ。１日30秒【ウエスト−５cmをめざす】簡単エクササイズ
なかなかお腹の贅肉が解消できない方は少なくないでしょう。そんな方こそ手軽に実践できる腹筋エクササイズを習慣化してお腹の凹ませをめざしていきたいところ。そこでおすすめの簡単エクササイズが、寝転んだまま両脚を持ち上げるだけと手軽さが魅力の【ダブルニーアップ】です。
🌼30秒間前屈するだけ。毎日１セット【お腹ダイエットに効く】簡単習慣
ダブルニーアップ
（１）仰向けの姿勢になって両ひざを軽く曲げ、両腕を体の横に置いて手のひらを下につく
（２）両ひざを曲げたまま腰を浮かして胸に近づけていき、胸に近づけた状態を２秒間キープして元の姿勢に戻す
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。なお、両脚の重さを負荷にして行うエクササイズなので、「両ひざをピタッと胸につけてキープしないこと」がポイント。脚を浮かせた状態で最も腹筋や体幹に効くポイントを見つけて、そのポイントで体勢をキープしましょう。とても簡単にできるエクササイズながら、続けるほど腹筋が強くなっていき、ウエスト周りが引き締まっていくのを実感できます。ぜひ注意点を心がけながら習慣化してみてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞