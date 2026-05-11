松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」が3日目を迎える。準決勝の注目は12Rだ。

二次予選の上田国広はジカ競りをしのいで岩井とワンツー。すんなり追走できるここは差し切るか。動きいい原井が佐藤を目標に突進。加藤も好気配だ。

＜1＞伊代野貴照 走れていると思う。中近3番手。

＜2＞佐藤壮志 中途半端でしたね。でも3コーナーで耐えることができたし、いつもより調子は悪くない。G3準決勝は初。自力で。

＜3＞岩井芯 番手がジカ競りのレースは初だったけど、自分の仕掛けに集中。悪くないと思う。自力で。

＜4＞石川裕二 加藤君へ。

＜5＞山本拳也 九州へ。

＜6＞田中晴基 中島君がすかさず行ってくれたおかげ。最後は横山君が内に行ったので外を踏んだ。体調はいいと思う。関東へ。

＜7＞原井博斗 岩谷君が強かった。いつもなら1車くらい離れるけど今回はしっかり続けた。佐藤君へ。

＜8＞加藤将武 体がしっかり反応できたし道中も余裕があった。動きはいい。G3の準決勝は初。自力で。

＜9＞上田国広 絶対に負けられない気持ちだった。悪くないと思う。岩井君へ。