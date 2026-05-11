スポニチ

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　松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」が3日目を迎える。準決勝の注目は12Rだ。

　二次予選の上田国広はジカ競りをしのいで岩井とワンツー。すんなり追走できるここは差し切るか。動きいい原井が佐藤を目標に突進。加藤も好気配だ。

　＜1＞伊代野貴照　走れていると思う。中近3番手。

　＜2＞佐藤壮志　中途半端でしたね。でも3コーナーで耐えることができたし、いつもより調子は悪くない。G3準決勝は初。自力で。

　＜3＞岩井芯　番手がジカ競りのレースは初だったけど、自分の仕掛けに集中。悪くないと思う。自力で。

　＜4＞石川裕二　加藤君へ。

　＜5＞山本拳也　九州へ。

　＜6＞田中晴基　中島君がすかさず行ってくれたおかげ。最後は横山君が内に行ったので外を踏んだ。体調はいいと思う。関東へ。

　＜7＞原井博斗　岩谷君が強かった。いつもなら1車くらい離れるけど今回はしっかり続けた。佐藤君へ。

　＜8＞加藤将武　体がしっかり反応できたし道中も余裕があった。動きはいい。G3の準決勝は初。自力で。

　＜9＞上田国広　絶対に負けられない気持ちだった。悪くないと思う。岩井君へ。