意外と低評価を受けることも。男性の心に刺さらない「女性の行動」
好きな男性に好印象を与えたくてしていたことが、あまり男性ウケしないことってあるもの。
そこで今回は、意外と男性の心に刺さらない「女性の行動」を紹介します。
｜自分の意見を主張しない
男性は自分の意見を言わない女性に対して謙虚だなと思う一方、あまりに意見を言ってくれないことが続くと、かえって「面白みのない女性」とレッテルを貼ってしまうことも。
女性としては男性に対して気遣いができるところをアピールしたいがゆえの行動でしょうが、そう思われてしまうとなかなか関係を親密にしていくのは難しくなってしまいます。
｜何事も遠慮しがち
男性に気を遣いすぎるあまり、何事も遠慮しがちになっていませんか？
男性の好意でしてくれようとしたことも、「迷惑かけたくないから」「大丈夫だから」などと断ってばかりいると、男性は「気を許してもらえない」としか感じないでしょう。
時には、男性に手助けしてもらったり、アドバイスしてもらったりなどするのも、心の距離を縮めていく上で大切になります。
｜思ったことを素直に口にする
男女関係において自分の意見を主張した方がいいのは確かなのですが、だからと言って思ったことを素直に口にしすぎていませんか？
しかも口にする言葉が男性や周囲へのリスペクトに欠ける内容であれば、男性からは「常識がない」「性格が悪そう」という印象しか与えません。
自分の置かれている立場や状況をきちんとわきまえた上で、意見や考えを口にすることも大切です。
今回紹介した行動をしてばかりいると、男性は女性から壁を作られているような気持ちになることもあるので、男性のことを気遣うことは大切ですが、やりすぎな印象にならないよう注意していきましょうね。
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