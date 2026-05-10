「気づいたらこうなってた」“都合のいい関係”を受け入れてしまう女性の共通点
気づいたら、男性のタイミングに合わせてばかりの関係になっていたという経験ありませんか？男性にとって都合のいい関係は、最初からそうだと分かって始まるものではありません。女性側の小さな選択の積み重ねで、少しずつ形になっていきます。
関係が壊れることを避けてしまう
本音を言ったら終わるかもしれない。そう思うと、違和感があっても言葉にできなくなるものです。その結果、「関係が続いていること」が優先されて、自分の気持ちは後回しになっていきます。
違和感を“慣れ”で上書きしてしまう
最初は気になっていた連絡のペースや会い方も、「こういうものかも」と受け止めるようになっていく。小さな違和感に慣れていくことで、関係の基準が少しずつ下がっていきます。
“繋がっていればいい”に変わっていく
男性との会う頻度や男性からの連絡の量が減っても、関係が続いているだけで安心してしまう。その感覚が、現状を受け入れる理由になっていきます。気づけば、本来求めていた関係ではなくなっているでしょう。
都合のいい関係は、ある日突然できるものではありません。その過程には必ず小さな選択があります。どこで自分の基準を変えてしまったかに気づいたら、この先の関係を見直すきっかけにしていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「気づいたら踏み込んでいた…」不倫にハマる女性に見られる共通パターン