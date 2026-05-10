【４ヶ月で−４kg】間食・運動不足・寝不足を見直しただけ。無理せず体が変わった理由
「特別なダイエットはしていないのに、体が軽くなっていきました」
と話すのは、都内在住・45歳のパート勤務・Bさん。食事制限や運動を頑張ろうとしても続かなかった中で見直したのが、“日常の習慣”。間食・運動不足・寝不足という３つのズレを整えたことで、無理のない変化につながったといいます。
“なんとなく間食”に気づくだけで変わる
「お腹が空いていないのに、つい何か食べてしまうことが多かったです」
▲食べる前に少し考えるようにしたら、「今は食べなくてもいいかも」と思えることが増えたそう
空腹でない状態での間食は満足感が得にくく、結果として食べる回数や量が増えやすいとされています。
“特別な運動”より“動く時間”を増やす
「運動が続かないことも悩みでした」
ジムやトレーニングに挑戦しても長続きしなかったBさんが取り入れたのは、日常の中で体を動かす時間を少しずつ増やすこと。買い物はできるだけ徒歩にする、家事の合間に立つ時間を意識するなど、負担のない範囲で動く習慣を積み重ねました。
Bさんは「気づいたら座りっぱなしの時間が減っていた」とのこと。日常の活動量（NEAT）は、消費エネルギーに大きく関わる要素のひとつ。続けるほどに体の変化につながることがあります。
“生活リズム”が整うと食べ方も変わる
「寝る時間も食事の時間もバラバラでした」
Bさんがもうひとつ見直したのが、生活リズム。できるだけ同じ時間に寝て、同じ時間に食べるというシンプルなことを意識したそう。生活リズムが乱れると、食欲や空腹の感じ方にも影響が出やすいとされています。結果につなげるには、無理に我慢するのではなく、自然と整う状態をつくることが大事なのです。
ダイエットは、日常の中にある小さなズレに気づくことが成功のきっかけになることも。間食、活動量、生活リズム。どれも大きな変化ではありませんが、積み重ねることで体は少しずつ整っていくはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、生活習慣や体調管理に関する一般的な知見をもとに編集部にて構成しています
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