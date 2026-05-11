ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯 モーターボート大賞」が11日に開幕する。初日メインは12RのドリームDay1だ。

「新燃料（の調整）は試行錯誤中って感じですね」という佐藤だが、前検スタート練習ではスロー、ダッシュともに及第点の動きを見せていた。地元G2のドリーム1号艇に抜てきされ、必勝を期して臨む。渾身（こんしん）のイン速攻を決めて人気に応える。

山田は好感触を得た数少ない一人。差してバックで足を伸ばす。山口は豪快に握るのみ。カド小池も俊敏に差して好位に取りつく。

＜1＞佐藤隆太郎 比較は分からないけどレースはできそう。ペラはざっくり叩いた。しっかりターンできるように合わせたい。

＜2＞山田康二 新ペラを叩いて悪くなかった。余裕があるかなって感じがした。安定板が着いていたがしっかり起きてくれました。

＜3＞山口達也 ペラはいつもの出足寄りです。足は普通かなと思うけど、体感が悪い。もう少しターン回りに軽快さが欲しいですね。

＜4＞小池修平 水面が悪くてスタートもターン回りも何も分からない。少し重かった気はします。ペラで全体に上積みしたいですね。

＜5＞片岡雅裕 直線は下がらなかったし普通くらい。ただ、とにかく乗りにくい。ペラをしっかり叩く。

＜6＞福来剛 足は分からないけど回転は出ていたし、悪くないと思う。新燃料は少し重めの方がいいと思う。普段の江戸川より回転を抑えてバランスを取る。