シンプルなのにおしゃれな人はここが違う。地味に見えない人の３つの工夫

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白Tにパンツ、シンプルなワンピース、ベーシックなシャツ。同じような服を着ているのに、“おしゃれに見える人”と、“無難で終わる人”がいます。その差は、服そのものよりも「抜け感」「軽さ」「見せ方」のバランス。シンプルな服ほど差が出やすい今こそ見直したいのは、“盛ること”ではなく“軽く見せる工夫”です。

全身をきっちり整えすぎない


シンプルでもおしゃれに見える人は、どこかに軽さがあります。例えば、シャツの袖を少しまくる、トップスの前だけ軽くインする、首元を少し開ける。こうした小さな崩しによって、“頑張りすぎていない空気”をつくっています。

逆に、髪・服・バッグ・アクセサリーまで全身をきっちり整えすぎると、真面目な印象が強くなり、どこか古く見える原因になることも。特に大人世代は、“整えすぎない”くらいが、今っぽく見えやすいバランスです。

色を増やしすぎない


シンプルでおしゃれな人は、色数を絞っています。例えば、白・ベージュ・黒をベースにして、小物だけシルバーを足す。ネイビーコーデにツヤ感のあるバッグを合わせる。そんな風に整理しているものです。

一方で、服・靴・バッグそれぞれに違う色が入ると、視線が散りやすくなり、“頑張っているのにまとまらない印象”に。特にシンプルなコーデほど差が出やすいポイントです。

素材で軽さをつくっている


今っぽく見える人は、“素材の軽さ”をうまく使っています。例えば、とろみのあるシャツ、微光沢のスカート、少し透け感のある素材。ベーシックカラーでも、素材に動きや軽さがあるだけで、印象はかなり変わるものです。

逆に、厚手で重たい素材ばかりを重ねると、全体がどっしり見えてしまうもの。特に黒やネイビーは、素材感によって“洗練”にも“重見え”にも転びやすい色です。シンプルな服こそ“どんな質感で見せるか”が重要になります。

シンプルなのにおしゃれな人は、特別な服を着ているわけではありません。抜け感をつくること、色を整理すること、素材で軽さを出すことの積み重ねによって、“無難”で終わらない空気をつくっています。それが、シンプルなおしゃれを今っぽく見せるポイントと言えるでしょう。　※画像は生成AIで作成しています

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