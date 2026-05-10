去年はおしゃれだったのに…。2026春夏はNG？大人が見直したい３つの着こなしポイント
去年と同じ服を着ていて、「どこかしっくりこない」と感じることはありませんか？2026春夏は、全体的に軽さや抜け感が重視される流れに。つまり同じアイテムでも、着方や選び方によって印象が大きく変わるのです。今回は、大人世代が見直したい３つのポイントを具体的に解説します。
そのデニム、ピタッとしすぎてない？脚のラインが出すぎると古く見える理由
デニムは定番アイテムですが、フィット感が強すぎると一気に“ひと昔前の印象”になりやすくなります。特に、太ももから膝にかけてラインがはっきり出るデニムは、重たく見えやすく、抜け感が出にくくなる原因に。
▲左のように脚のラインが出すぎると、やや重たい印象に。右のようにゆとりがあるシルエットだと、自然な落ち感で軽やかに見える
2026春夏は同じストレートでも“少し余裕のあるシルエット”がポイント。脚に沿いすぎず、ほんの少したるみやゆとりがあるだけで、見た目に軽さが出ます。細いか太いかではなく、“張り付いているかいないか”。ここを意識するだけで、印象は大きく変わります。
前を開けてるのに重く見える？“かっちりシャツ”が違和感の原因
シャツを羽織りとして使っているつもりでも、かっちりとした生地感だと体に沿いやすく、見た目は“きちんと着ているシャツ”に近くなってしまいます。これが、どこか中途半端な印象につながる原因のひとつです。
▲かっちりとした生地感のシャツは、羽織っていてもインナーが見えにくく、重たい印象に。やわらかな素材にすることでインナーも映え、抜け感のあるバランスに
今季は、柔らかな素材で前をしっかり開けてインナーを見せ、シャツと体の間に少し空間をつくることがポイント。袖を軽くまくる、裾に動きを出すといった小さな工夫でも、印象は大きく変わります。
その白T、厚すぎない？ハリのある生地が今っぽく見えない理由
白Tシャツは万能ですが、透けにくい厚手素材は、今季はやや重たく見えやすい傾向があります。生地にハリがありすぎると、シルエットが平面的になり、抜け感が出にくくなるためです。
▲厚みがある白Tはやや重たい印象に。落ち感のある薄手の白Tの方が今季らしい軽やかさが即出る
2026春夏は“ほんのり柔らかく落ちる素材”がポイント。体に沿いすぎない自然なドレープが生まれることで、軽やかな印象に仕上がります。透けすぎには注意が必要ですが、“光を含むかどうか”が見え方を大きく左右します。
2026春夏は“重さを削る”ことが印象アップの鍵。アイテムを大きく変えなくても、今の空気感に合っているかを意識するだけで、見え方は自然と変わります。ぜひ日々のコーディネートに取り入れてみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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