やる気に頼る vs 仕組みに頼る。やせやすいのはどっち？大人世代の“ダイエットの続け方”
「やる気があるときはできるのに、結局続かない」はダイエットでよくある悩みの１つ。一方で、特別に気合いを入れているわけではないのに、体型を安定してキープできている人もいるでしょう。この差を生むのが、“やる気”と“仕組み”の使い方。どちらも必要ですが、使いどころを間違えると結果は大きく変わります。
やる気に頼る方法は“一時的に伸びる”が波が出やすい
やる気が高いときは、食事を整えたり運動量を増やしたりと、行動を一気に変えやすいでしょう。短期間で変化を出したいときには有効で、「やればできる」という実感にもつながります。
ただし、やる気は体調や忙しさに左右されやすく、一定に保つのが難しいのも事実。少しリズムが崩れると行動が止まりやすく、結果として継続が途切れてしまうこともあります。
仕組みに頼る方法は“安定しやすい”が設計がカギ
一方で、あらかじめ行動の流れを決めておく“仕組み”に頼る方法は、やる気に左右されにくく、安定して続けやすいのが特徴。例えば、「朝起きたら水を飲む」「帰宅後に軽く体を動かす」といった流れを固定することで、意思に頼らず自然に行動できる状態をつくれます。繰り返すうちに習慣化され、無理なく続くようにもなるでしょう。
ただし、自分に合わない仕組みでは逆に負担になることも。続けられる形に調整していくことが重要です。
やせやすいのは“仕組みをベースにやる気を維持できる人”
結論として、やせやすい人に共通しているのは“仕組みをベースにやる気を維持している”ことです。日常は仕組みで安定させ、やる気があるときだけ少し負荷を上げる。この使い分けによって、無理なく変化を積み重ねることができます。
やる気に頼るか、仕組みに頼るか。どちらかが正解というわけではありません。ただ、続けている人ほど“仕組みをベースにやる気を活かしている”という共通点があります。頑張ることに頼るのではなく、続けられる環境を整える視点が、大人世代のダイエットを支えてくれるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼運動は「やる気」だけじゃ続かない。40代以降が見直したい“続く仕組み”のつくり方