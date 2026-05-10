【生年月日占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2026年5月〜6月の恋模様》
何事も実行するタイミングが想像以上に大切になります。人間関係の中でも“恋愛関係”はとても深く濃密なものだからこそ、誰もが願う幸せを掴むために“運勢の流れ”を意識してみませんか？ それでは、あなたの生年月日から導かれる《2026年5月〜6月の恋模様》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
5月は運気の弱いとき。自己主張すると思わぬトラブルごとを招いてしまいそうです。しばしの忍耐です。一転、６月は一年の中でも特に運気の強いときへと変わります。物事を進めるのはすべて６月にするとよいでしょう。
関係や環境を変えたくなっても、弱い年運のため今はそのときではありません。特に６月は運気が弱く停滞するため自ら動くといつのまにか逆風にさらされることも。いまは相手や周りの意見に合わせているのがよいでしょう。
Salasvan（サラスヴァン）
５月・６月ともに運気は追い風です。特に６月には決断するのに良いタイミングを迎えるため、あなたの思い描く未来に向かって着々と進めていってください。６月にスタートすると物事がスムーズに進みやすいですよ。
Bloomie（ブルーミー）
５月・６月ともに運気は上々です。新しい出会いを求めて積極的にパートナー探しをするのもよいでしょう。パートナーのいる方は、今までのルーティーン通りに行動するのではなく変化を楽しんでみてください。
Ganarbien（ガナービアン）
５月の運気は現状維持のとき。一転、６月はここ数年続いていた長い停滞期が完全に終わり運気は動き出します。今まで我慢してきたことも運気の後押しとともに思い切って自分のために変えてみるとよいでしょう。
Palansophie（パランソフィー）
５月・６月ともに運気は弱く現状維持のとき。特に５月は一年の中でも弱く停滞するときです。あなたの価値観にこだわったり現状を変えようとせずにあるがままを受け入れてみてください。受け身の姿勢を意識してみましょう。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
５月・６月ともに運気は弱く、年運も停滞しているため現状維持に徹してください。特に５月は見間違いや勘違いをしやすいときのため、期待は手放して自己主張は控えておくほうがあなた自身を守ることになるでしょう。
Parvie（パルヴィー）
年運は徐々に変化して６月からは運気が停滞して本格的に現状維持のときへと入ります。５月中に動くことや交渉事は済ませておいてください。今後のためにもやもやしていることははっきりさせておくのがよいでしょう。
Surlouis（サールイ）
５月・６月ともに順調なときですが、７月以降徐々に運気は弱まるため、今のうちに気になることはクリアにしておいたほうがよいでしょう。あなたの運気の強い今が話が通りやすいときです。チャンスを掴みましょう。
Devality（ディヴァリティ）
５月・６月ともに運気の後押しのあるとき。特に５月は再会運の強まるときです。復活愛も期待できるチャンス。前向きに思いを伝えてみるとよいでしょう。懐かしい人に連絡してみると意外なご縁がつながるかもしれません。
Deviage（デヴィアージュ）
５月は運気は弱く停滞します。一時の感情で動かずに現状維持に徹しましょう。一転、６月は再会運の強まるときです。以前からの知り合いや知人関係で思わぬご縁があるかもしれません。久しぶりに連絡してみるとよいでしょう。
Hanuexy（ハヌークシィ）
弱く停滞している年運のため、５月・６月ともに現状維持を心掛けていきましょう。気になることがあっても関係や環境を変えるときではありません。相手の良いところに目を向けてみてください。謙虚な気持ちを忘れずに。
あなたの恋模様はいかがでしたか？ バイオリズムや物事の相性を意識することでよりあなたらしく輝けます。運を味方に幸せを掴んでくださいね。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞ ※画像は生成AIで作成しています