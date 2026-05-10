『ずっと同じ髪型』→ これで変わる！【40・50代】が挑戦しやすい「レイヤーヘア」

ずっと同じ髪型で、なんだか代わり映えしない……。そんな大人女性は、「レイヤーヘア」を試してみて。髪の長さを変えずに印象をチェンジできるので、バッサリ切りたくない人にもおすすめです。今回ご紹介するのは、40・50代が挑戦しやすいレイヤーヘア。抜け感のある今っぽいヘアスタイルで、爽やかにイメージチェンジしてみてください。

清潔感がアップする絶妙な重軽バランス

程よい重さを残しつつ、レイヤーカットで軽さを出したヘアスタイル。ぱつっとボブと比べて、ふわっとした抜け感を演出できるのがポイントです。爽やかで、清潔感のある印象に仕上げたい人にもおすすめ。少し長めのボブなので、いざという時には結べる安心感あり。

ハイライトはレイヤーと好相性

こちらのヘアスタイルは、レイヤーカットによる毛流れがハイライトによって強調されています。細いハイライトが白髪をぼかしてくれるので、白髪が気になる40・50代にもぴったり。立体感があり、華やかな印象を与えられそうです。

大人女性に似合う弾むようなレイヤーボブ

こちらのレイヤーヘアは、ボリューム感を出したい人におすすめ。長めのレイヤーによってふんわりとした立体感が生まれ、弾むような動きも演出できそうです。流れるような毛流れがエレガントで、大人女性の魅力を高めてくれそう。

丸みのあるシルエットで大人かわいい印象に

こちらは、丸みのあるシルエットが大人かわいいレイヤーボブ。まろやかなカラーを合わせて明るく女性らしい印象に仕上げています。顔まわりにレイヤーを入れていることで、気になるフェイスラインもカバーできそうです。

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writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。