◆米大リーグ ドジャース―ブレーブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは１０日（日本時間１１日）、３１歳の救援右腕のワイアット・ミルズ投手を昇格させ、救援ガベースを降格、さらに４０人枠を空けるために守護神ディアスを６０日間の負傷者リストに移行させたと発表した。

３１歳右腕のミルズは２１年にマリナーズでメジャーデビュー。ロイヤルズに所属した２２年からメジャーでの登板は遠ざかっており、今回で４年ぶりの昇格となる。メジャー通算では３８試合に登板し、０勝１敗、防御率６・２１。ロバーツ監督は「サイド気味のフォームで右打者にかなり強いタイプ。３Ａでも本当に結果を出していて、下にいる投手たちの中では一番良いパフォーマンスだった」と期待する右腕だ。

メッツから３年総額６９００万ドル（約１０８億円）で加入した守護神ディアスは、先月２０日（同２１日）に右肘関節遊離体のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りが発表され、２２日（同２３日）に摘出するためのクリーニング手術を実施。２７日（日本時間２８日）には「今は腕もすごくよく動きますし、自分でも驚いています」と現状を語っていた。