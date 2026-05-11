◆米大リーグ ドジャース―ブレーブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・ロバーツ監督が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ブレーブス戦前にメディアに対応し、ベッツについてこの日に合流する見込みとした。１１日（同１２日）のジャイアンツ戦から復帰することを改めて明言。打者陣の好不調の波について、ベッツ不在の影響について指摘されると、指揮官は「一因ではある。ただ、それが全てではない。本来ならもっと良い攻撃ができるだけの戦力はある。でもムーキーが加われば確実に助けになる。彼はチームを引き上げてくれる存在だからね」と絶大な信頼をのぞかせた。

大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。ブレーブス先発右腕のエルダーは今季８試合に登板し、３勝１敗、防御率２・０２。大谷との対戦成績は試合前時点で、７打数２安打１本塁打、２三振となっており、１０戦ぶり７号に期待がかかる。前日９日（同１０日）の同戦で、７点を追う８回２死の４打席目。救援右腕ロペスの９４・３マイル（約１５１・８キロ）の高めボール球をはじき返すと、左前に運んだ。３戦連続安打をマークしたが、４２打席連続ノーアーチとなっている。

この日は現地時間１０日で「母の日」。選手らはピンクのバットやベルト、ロゴがピンクのスパイクなど特別仕様の用具で試合に臨むだけに、限定ギアにも注目が集まる。