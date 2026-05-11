サンドウィッチマンがＭＣを務めるテレビ朝日系の大型特番「サンドの世界笑撃映像社！」（２０日、後７・００）が放送されることが１１日、分かった。

初回２時間スペシャル放送となる番組は、世界中から集めた“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を絶え間なく連発する、笑って楽しめる抱腹絶倒のバラエティー番組。世界中で話題を呼んだ笑撃映像をヒントに体を張って再現し、サンドウィッチマンも仰天の“番組オリジナル笑撃映像”も届ける。

番組の内容にかけて、２人は“笑撃”話を披露した。富澤たけしは「僕がテレビ局でトイレにいくと、伊達が俺が入ってると思って水をかけたりする」と切り出した。ある日、伊達が恒例の水かけを行ったが、伊達みきおは「楽屋に戻ったら楽屋にいたんですよ」と悲しげな表情で明かした。「びしょ濡れになった人がいる。怖いですね」と嘆いて報道陣を笑わせていた。

番組について、富澤は「ＶＴＲを見るだけの番組だと聞いて、気持ち楽に来たら、カメラの台数も半端なくて、あれって（笑）」と驚いたという。伊達は「若手芸人たちが、（再現などで）体を張って臨んでくれている。ゴールデンタイムにでれて、若手に貢献できたかなと思います」とニヤリとし、「面白い動画がたくさん見れるのでぜひご家族で、ゲラゲラと笑いながら２時間過ごしてほしい」と呼びかけた。