timeleszの寺西拓人が、まつ毛美容液『ラッシュアディクト』の新アンバサダーに就任。5月16日より放送の新TVCM『続ける人は、美しい。』篇に出演する。

（関連：【画像あり】timelesz 寺西拓人出演、『ラッシュアディクト』新TVCMの場面カット）

「続ける人は、美しい。」がキーメッセージの同CMでは、寺西が三日月に腰掛ける幻想的な夜の情景を舞台に、日々努力を続ける人と、その頑張りに寄り添う寺西の声と表情が描かれる。インタビューでは、“続けること”に真摯な寺西の”三日坊主”エピソードや、夜の新習慣として始めたいことなど、プライベートな質問にも回答している。

CMの撮影は、夜の街並みを背景にした、水面の上に三日月が浮かぶ幻想的なセットで行われた。スタッフが設置した足場を慎重に渡り、三日月に腰かけ、静寂の中にも凛とした集中力を漂わせながら撮影がスタートした。

「続ける人は、美しい。」というセリフのニュアンス違いを求めるスタッフの要望にも、声色やトーンを変えながら柔軟に対応。さらに、寺西自ら声のトーンや姿勢について提案する場面もあり、スタッフとともに作品を作り上げていくプロフェッショナルな一面も垣間見えた。

撮影の合間には、三日月の上で三角座りになりリラックスした表情でスタンバイする姿も。撮影は順調に進行し、穏やかな空気のまま終了。日々を懸命に過ごす人の“続ける美しさ”を、寺西が肯定してくれるようなCMに仕上がっている。

また、寺西のアンバサダー就任にあわせて、5月18日より全国の『ラッシュアディクト』正規取扱サロンや公式オンラインショップなどにて、購入者限定で抽選に参加できるプレゼントキャンペーンも実施予定だ。

【timelesz 寺西拓人 インタビュー】

Q. 今回のCM撮影の感想を教えてください。

A. セットがすごく素敵でかわいくて、月の上に座ったり、寝そべったりさせていただきまして、なかなかない経験をさせていただきました。水が張ってあるセットで、毎回スタッフさんが足場を置いてくださって、びしょびしょになりながらやってくださったので、すごく楽しい撮影になりました。

Q. 今回のCMは「続ける人は、美しい。」がキーワードになっています。寺西さんご自身の活動の中で「続けること」「積み重ねること」を大切にされているかと思いますが、ご自身の経験と重なる部分はありますか？

A. この仕事を始めて18年ぐらいになるんですけど、最近すごく環境も変わりました。それはやっぱり続けてこなかったらできなかったことでもあったので、何より続けるっていうことがすごく大事なんだというのは、身をもって感じております。

Q. これは三日坊主で終わってしまった、などの失敗エピソードはありますか？

A. はい、掃除です。（即答）「これから使うたびに掃除したら大掃除がラクになるな」って毎回思って年始に臨むんですけど、本当に三日坊主というか、、、気づいたらやっぱり年末に掃除してるっていうのを、何十年もやっております（笑）来年こそは！と毎年思っております（笑）

Q. ラッシュアディクトは目元の印象をアップさせる商品ですが、寺西さんご自身が人と話すときやふとした瞬間に、つい見てしまう、惹きつけられてしまうポイントはありますか？

A. 人とお話しするときは基本的には目を見てお話しさせていただくので、目元を気にするかな、惹きつけられてしまうかなっていうのはありますね。（目を見てお話ししないと）自分の思ってることも伝わらなさそうだし、目からの情報もあると思うので。

Q. ラッシュアディクトは“寝る前の新習慣”にもなるアイテムですが、寺西さんご自身がこれから新しく習慣にしたいことはありますか？

A. 寝る前に読書とかできたらいいなって思います。すごく知的に見えるからです（笑）読書する人は身近にはあんまりいないんですけど、僕自身お芝居のお仕事も多くて、台本は読めるんですけど、小説とかを読む機会がなくて。寝る前もそうですけど、ちょっとした撮影の空き時間とかに小説を読んでいたらかっこいいなっていうすごい不純な動機で始めてみたいなと思います！（笑）

Q. ラッシュアディクトは全国の美容院やエステサロン、ネイルサロンなどで広く取り扱われており、そこに寺西さんのPOPなど店頭ツールが設置される予定です。楽しみにしている方にメッセージをお願いします。

A. ぜひサロンでの待ち時間とかに見つけて、写真を撮ってくれたりしたら、サロンのPOPの僕も喜ぶと思うのでよろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）