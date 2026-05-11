ラ・リーガ 25/26の第35節 レアル・オビエドとヘタフェの試合が、5月11日01:30にカルロス・タルティエレにて行われた。

レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）、thiago cruz fernandez（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、マリオ・マルティン（MF）、マウロ・アランバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

12分、レアル・オビエドが選手交代を行う。エリック・バイリー（DF）に代わりダビド・コスタス（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、ヘタフェが選手交代を行う。マリオ・マルティン（MF）からルイス・バスケス（FW）に交代した。

54分にレアル・オビエドのハビ・ロペス（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

57分、レアル・オビエドが選手交代を行う。ハイセム・ハッサン（FW）からラヒム・アルハサン（DF）に交代した。

64分、レアル・オビエドが選手交代を行う。thiago cruz fernandez（FW）からサンティ・カソルラ（MF）に交代した。

64分、ヘタフェが選手交代を行う。ダビンチ（DF）からハビ・ムニョス（MF）に交代した。

74分、ヘタフェが選手交代を行う。アブデル・アブカル（DF）からアレックス・サンクリス（FW）に交代した。

78分にレアル・オビエドのクワシ・シボ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、レアル・オビエドは14分にフェデリコ・ビニャス（FW）、73分にダビド・コスタス（DF）に、またヘタフェは69分にアブデル・アブカル（DF）、90+2分にアレックス・サンクリス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 03:40:24 更新