プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第7節 サンジロワーズとメヘレンの試合が、5月11日01:30にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。

サンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）、Biondic Mateo（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、バウケ・ブルスマ（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。サンジロワーズのアナン・カライリ（FW）のアシストからBiondic Mateo（FW）がゴールを決めてサンジロワーズが先制。

33分、サンジロワーズが選手交代を行う。ケビン・ロドリゲス（FW）からベスフォルト・ゼネリ（FW）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とサンジロワーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、メヘレンが選手交代を行う。ビル・アントニオ（FW）からディケニ・サリフ（MF）に交代した。

61分サンジロワーズが追加点。Biondic Mateo（FW）のアシストからアヌアル・アイトエルハジ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

65分、サンジロワーズは同時に2人を交代。アナン・カライリ（FW）、ギリェルモ（FW）に代わりウセイヌ・ニアン（MF）、ルイス・パトリス（DF）がピッチに入る。

67分、メヘレンが選手交代を行う。ケリム・ムラブティ（FW）からケアノ・バンラフェルグエム（FW）に交代した。

78分、サンジロワーズは同時に2人を交代。Biondic Mateo（FW）、カミエル・バンデペール（MF）に代わりモハメド・フセイニ（FW）、アイバン・パブリッチ（MF）がピッチに入る。

79分、メヘレンは同時に2人を交代。バウケ・ブルスマ（FW）、マイロン・ファンブレデローデ（FW）に代わりLenaerts Mauro（FW）、ベニト・ラマン（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分サンジロワーズが追加点。アヌアル・アイトエルハジ（MF）のアシストからモハメド・フセイニ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、サンジロワーズが3-0で勝利した。

なお、サンジロワーズは28分にギリェルモ（FW）に、またメヘレンは77分にケアノ・バンラフェルグエム（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 03:41:18 更新