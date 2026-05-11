アーセナルがトロサール弾で一歩前進…後半ATに被弾もVARに救われる

疑惑の判定🧐



ウェストハムのCKから

ウィルソンがゴールラインを越す

劇的ゴールを決める🥅



しかしVAR判定により

ラヤへのファウルでゴールが

取り消しに❌



🏆 プレミアリーグ第36節

⚔️ ウェストハム v アーセナル

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