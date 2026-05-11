お笑いコンビ「サンドウィッチマン」がMCを務めるテレビ朝日の新番組「サンドの世界笑撃映像社！」（後7・00）が20日に放送される。

Snow Manの宮舘涼太（33）、榊原郁恵（67）、哀川翔（64）ら豪華ゲストが集結し、世界から集まった爆笑必至の動画を見届ける。

伊達みきお（51）は「ゲストの豪華さ、そしてお弁当の豪華さ。これはVTRを見るだけの番組にはできないぞと思いました。楽屋で圧を感じた」と語り、笑いを誘った。富澤たけし（52）も「VTRを見る番組と聞いていたらカメラの台数が半端なかった」と番組の印象を語った。

海外で反響を呼んだ動画をヒントにした体当たり企画では、芸人たちが体を張って面白動画の作成に挑む。伊達は「（所属する）グレープカンパニーの若手たちが体を張って、収録に臨んでくれた。彼らにとってはゴールデンタイムに出られるということ。今のあいつらのレベルじゃできないんですよ。これは実は凄いこと。僕らの若手の頃は先輩がいなくて、それがなかった。なので貢献できたかなと思います」と後輩の成長に期待した。

富澤はその人数の多さに言及。「こんなに出すんだと思った。後輩たちは感謝してほしい」と口にし、報道陣を笑わせた。

番組の企画にちなみ、今後挑戦してみたいことも明かした。伊達は「僕は柵越えをしたい」とぽつり。2人は地元の東北楽天ゴールデンイーグルスのファン。今年、本拠地・楽天モバイル最強パーク宮城の外野フェンスが最大6メートル前方へ新設されたことを引き合いに「今だったら入るんじゃないかな」と大いなる野望の一端を明かした。「一回その挑戦を皆さんの力で何とかできませんかね」と報道陣に呼びかけた。

富澤は「ハーレー（ダビッドソン）とかに乗りたいですね。誰か買ってくれないかな」と伊達にならい、こちらも他力本願の願いを告白。伊達からは「乗れよ。自分で買えよ」とツッコまれていた。