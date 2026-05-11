お笑いコンビ「サンドウィッチマン」（伊達みきお、富澤たけし）がＭＣを務めるテレビ朝日系「サンドの世界笑撃映像社！」が２０日午後７時から放送される。このほど取材会が行われ、２人が番組への意気込みを語った。

世界中から集めた「笑撃映像」（笑える衝撃映像）を放送するバラエティー。富澤は「Ｖ（ＴＲ）を見る番組と聞いて気持ちを楽に（スタジオに）来たら、カメラの数が半端なくて」と局の気合に圧倒されたという。

また、笑撃映像をヒントに、体を張った再現動画も放送。動画には２人が所属する「グレープカンパニー」の後輩芸人が多く出演する。ゴールデン帯（午後７〜１０時）で放送される大型番組への若手の”抜てき”に伊達は「（後輩の）あいつらのレベルじゃできない。僕ら（が若手の時）はなかった。先輩がいなかったので。（事務所に）貢献できたかな」と思いを寄せた。

最近、衝撃だったことには、まさかのハプニングを紹介。伊達がトイレで個室に入った富澤にたびたび仕掛ける扉の隙間から水をかけるドッキリを行った際、別の人間が個室に入っていたという。「（富澤が）まだいるなと思って、水をかけて楽屋に戻ったら（富澤が部屋に）いた。（誰か）びしょ濡れになっちゃった人がいる」と白状。「テレビ朝日ではないけど…。すみません、反省しています」と話し、取材陣から笑いが起こった。家族からのドッキリ、サプライズを聞かれた富澤は「夜中、リビングに１人でいた時に、誰もいないと思っていたら、妻がわーってやってきて、（びっくりして）腰を痛めた」と苦笑いした。

また、伊達は今後挑戦したいことに「柵越え」と告白。応援する東北楽天ゴールデンイーグルスが、本拠地の「楽天モバイル最強パーク宮城」の外野を狭くしたことに触れ「（自分でも打球がスタンドに）入るんじゃないかなと」と自信満々。「挑戦を皆さんの力でできませんかね？何かの企画でスタンドインしたいですね」とバッターボックスに立ち、挑戦したい意向を示した。

同番組には、ゲストとして現在放送中の同局系ドラマに出演するＳｎｏｗ Ｍａｎ・宮舘涼太、志田未来、榊原郁恵のほか、哀川翔、平成ノブシコブシ・吉村崇、堀田茜、東京ホテイソンも出演する。