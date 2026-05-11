サンド伊達みきお、娘を喜ばせる“仕掛け”に記者もほっこり「まだ小さい頃に…」
お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）がMCを務めるテレビ朝日系の新大型特番『サンドの世界笑撃映像社！』が20日午後7時から放送される。このほど、2人が囲み取材に応じ、家族とのほっこりエピソードを明かした。
【写真】囲み取材で記者から笑いを取るサンドウィッチマン
同番組は、世界中から集めた“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を紹介するバラエティー番組。おもしろ動画をただ紹介するだけではなく、世界中で話題を呼んだ笑撃映像をヒントに体を張って再現する、“番組オリジナル笑撃映像”も届ける。
収録を終えた伊達は「動画は全部おもしろかった」と感想を述べつつ「すごく力が入っているなというゲストの豪華さ、そしてお弁当の豪華さ。びっくりしましたね。ただVTRを見るだけにはできないぞと、楽屋で圧がかかりました（笑）」と告白。
富澤も「VTRを見る番組だと思って気楽に来たらカメラの台数とかすごいしね」と共感。さらに伊達は「グレープカンパニーの若手芸人たちが、体を張ってオリジナルロケに臨んでくれています。ゴールデンタイムのこの番組で、少しは後輩に貢献できたかなと思います（笑）」と語った。
家族へ仕掛けた、または仕掛けられたドッキリについて話が及ぶと伊達は「娘がまだ小さい頃に誕生日プレゼントとかを仕掛けるのが好きでした」と言い、「最初に『テレビの前を見て』という手紙を渡して、テレビの前に行くとまた『どこどこに行って』という別の手紙が置いてあって。それをずっとやって、最終的に枕元にプレゼントがあるみたいな。でも今は中学生なのでやってないです（笑）」とかわいらしいエピソードに記者陣も驚きつつほっこり。
また富澤も「僕は夜中リビングにいた時に、家族は寝てて深夜で誰もいないかと思っていたら、嫁さんが“うわっ！”っておどかして来て。俺も『わっ！』ってびっくりして腰を痛めました（笑）」と仲むつまじい夫婦の様子を明かしていた。
【写真】囲み取材で記者から笑いを取るサンドウィッチマン
同番組は、世界中から集めた“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を紹介するバラエティー番組。おもしろ動画をただ紹介するだけではなく、世界中で話題を呼んだ笑撃映像をヒントに体を張って再現する、“番組オリジナル笑撃映像”も届ける。
富澤も「VTRを見る番組だと思って気楽に来たらカメラの台数とかすごいしね」と共感。さらに伊達は「グレープカンパニーの若手芸人たちが、体を張ってオリジナルロケに臨んでくれています。ゴールデンタイムのこの番組で、少しは後輩に貢献できたかなと思います（笑）」と語った。
家族へ仕掛けた、または仕掛けられたドッキリについて話が及ぶと伊達は「娘がまだ小さい頃に誕生日プレゼントとかを仕掛けるのが好きでした」と言い、「最初に『テレビの前を見て』という手紙を渡して、テレビの前に行くとまた『どこどこに行って』という別の手紙が置いてあって。それをずっとやって、最終的に枕元にプレゼントがあるみたいな。でも今は中学生なのでやってないです（笑）」とかわいらしいエピソードに記者陣も驚きつつほっこり。
また富澤も「僕は夜中リビングにいた時に、家族は寝てて深夜で誰もいないかと思っていたら、嫁さんが“うわっ！”っておどかして来て。俺も『わっ！』ってびっくりして腰を痛めました（笑）」と仲むつまじい夫婦の様子を明かしていた。