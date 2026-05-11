歌手近藤真彦（61）が、9日に沖縄・石垣島市民会館でツアー「島って行こうぜ！〜おマッチしてます2026！〜」をスタートさせた。「ブルージーンズメモリー」「ハイティーン・ブギ」「ミッドナイト・ステーション」など全21曲を熱唱した。

○…ツアー「今度も最高！KONDOも最高！近藤真彦コンサートツアー2026」が発表された。8月28日から11月15日まで、日本全国16都市で行う

8月28日 神奈川・鎌倉芸術館

8月S29日 静岡・菊川文化会館アエル

9月5日 宮城・タイハクホール名取

9月6日 栃木・大正堂くろいそみるひぃホール

9月12日 愛知・一宮市民会館

9月13日 大阪・枚方市総合文化芸術センター関西医大

9月22日 岡山・高梁総合文化会館

9月23日 鳥取・エースパック未来中心

9月26日 広島・呉信用金庫ホール

9月27日 熊本・荒尾総合文化センター

10月3日 岐阜・土岐市文化プラザ

10月4日 京都・文化パルク城陽

10月31日 福島・いわき芸術文化交流館アリオス

11月1日 岩手・奥州文化会館Zホール

11月14日 三重・四日市市文化会館

11月15日 滋賀・ひこね市文化プラザ