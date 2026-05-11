ツアー「島って行こうぜ！〜おマッチしています2026！〜」の石垣島公演で熱唱する近藤真彦

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歌手近藤真彦（61）が、9日に沖縄・石垣島市民会館でツアー「島って行こうぜ！〜おマッチしてます2026！〜」をスタートさせた。「ブルージーンズメモリー」「ハイティーン・ブギ」「ミッドナイト・ステーション」など全21曲を熱唱した。

○…ツアー「今度も最高！KONDOも最高！近藤真彦コンサートツアー2026」が発表された。8月28日から11月15日まで、日本全国16都市で行う

8月28日　神奈川・鎌倉芸術館

8月S29日　静岡・菊川文化会館アエル

9月5日　宮城・タイハクホール名取

9月6日　栃木・大正堂くろいそみるひぃホール

9月12日　愛知・一宮市民会館

9月13日　大阪・枚方市総合文化芸術センター関西医大

9月22日　岡山・高梁総合文化会館

9月23日　鳥取・エースパック未来中心

9月26日　広島・呉信用金庫ホール

9月27日　熊本・荒尾総合文化センター

10月3日　岐阜・土岐市文化プラザ

10月4日　京都・文化パルク城陽

10月31日　福島・いわき芸術文化交流館アリオス

11月1日　岩手・奥州文化会館Zホール

11月14日　三重・四日市市文化会館

11月15日　滋賀・ひこね市文化プラザ