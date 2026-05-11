ノブコブ吉村崇の“進行能力”をサンドウィッチマンが絶賛「冠番組はないんだけど優秀（笑）」
お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）がMCを務めるテレビ朝日系の新大型特番『サンドの世界笑撃映像社！』が20日午後7時から放送される。このほど、2人が囲み取材に応じ、吉村崇（平成ノブシコブシ）の進行を絶賛した。
【写真】囲み取材で記者から笑いを取るサンドウィッチマン
同番組は、世界中から集めた“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を紹介するバラエティー番組。おもしろ動画をただ紹介するだけではなく、世界中で話題を呼んだ笑撃映像をヒントに体を張って再現する、“番組オリジナル笑撃映像”も届ける。
収録を終えた伊達は「動画は全部おもしろかった」と感想を述べつつ「グレープカンパニーの若手芸人たちが、体を張ってオリジナルロケに臨んでくれています。ゴールデンタイムのこの番組で、少しは後輩に貢献できたかなと思います（笑）」とほほ笑んだ。
また、スタジオゲストの吉村について伊達が「進行が上手」とほめる。「吉村ってあの立ち位置上手ですね。『吉村の〜』っていう冠番組はないんだけど（笑）。途中から見たら吉村の番組なんじゃないかと思うくらいうまかった」と話した。
富澤も共感し「僕ら的にはそれでもいいと思ってる（笑）」と言うと、伊達は「彼にすごく助けてもらいました。優秀だなと思いました」と番組進行の能力を絶賛していた。
【写真】囲み取材で記者から笑いを取るサンドウィッチマン
同番組は、世界中から集めた“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を紹介するバラエティー番組。おもしろ動画をただ紹介するだけではなく、世界中で話題を呼んだ笑撃映像をヒントに体を張って再現する、“番組オリジナル笑撃映像”も届ける。
また、スタジオゲストの吉村について伊達が「進行が上手」とほめる。「吉村ってあの立ち位置上手ですね。『吉村の〜』っていう冠番組はないんだけど（笑）。途中から見たら吉村の番組なんじゃないかと思うくらいうまかった」と話した。
富澤も共感し「僕ら的にはそれでもいいと思ってる（笑）」と言うと、伊達は「彼にすごく助けてもらいました。優秀だなと思いました」と番組進行の能力を絶賛していた。