timelesz寺西拓人、『ラッシュアディクト』アンバサダー就任 自身の“新習慣”として読書に意欲「すごい不純な動機で始めてみたいな」
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が、BJCのまつ毛美容液『ラッシュアディクト』のアンバサダーに就任した。これにともない16日から放送される新テレビCM「続ける人は、美しい。」篇に出演。なお、11日より各デジタルプラットフォームにて先行配信を開始する。
【写真】かっこよすぎる！スーツ姿に笑顔が輝く大橋和也と寺西拓人
今回、下積み時代を経て第一線で歩み続け、ファンと誠実に向き合い続ける寺西が起用。“続けること”に真摯な姿勢が、商品の「続ける人は、美しい。」というキーメッセージに、これ以上ない説得力を与えてくれる組み合わせとして出演が実現した。
新CMでは、寺西が三日月に腰掛ける幻想的な夜の情景が舞台。「もっと前を向くために。もっと自分を好きになるために」…そっと語りかけるトーンから、ふとカメラに目線を向ける寺西。まっすぐにこちらを見つめる瞳には、そばにいるような優しさがにじむ。
場面が夜の自室に切り替わると、就寝前にラッシュアディクトをまつ毛に塗り、鏡の中の自分にふっとほほ笑む女性の姿が映し出される。そこに、「頑張るあなたを、僕は知っています」と低く、けれどあたたかい寺西の声。まっすぐにこちらを見つめ、まるで日々を頑張る私たちを肯定してくれるように寄り添ってくれる。
終盤には、寺西の優しいほほ笑みと「続ける人は、美しい。」のキーメッセージが静かに浮かび上がる。最後に、寺西が「サロンで待ってるよ」との一言であたたかな余韻を残す。品がありながら寄り添ってくれる、寺西だからこそ表現できる世界観に注目だ。
撮影は、夜の街並みを背景にした、水面の上に三日月が浮かぶ幻想的なセットで行われた。水面に映る月明かりが揺れる中、リボンタイが印象的な白のブラウスにバーガンディのスラックスというシックな衣装をまとった寺西。そのたたずまいはセットの世界観にそのまま溶け込むよう。スタッフが設置した足場を慎重に渡り、三日月に腰掛けた寺西。静寂の中にも凛とした集中力を漂わせながら、撮影がスタートした。
「続ける人は、美しい。」というセリフのニュアンス違いを求めるスタッフの要望にも、声色やトーンを変えながら柔軟に対応。きれいになりたいと願う人にそっと寄り添う空気感を表現するために、何度もトライを重ねる姿が印象的。さらに、寺西自ら声のトーンや姿勢について提案する場面もあり、スタッフとともに作品を作り上げていくプロフェッショナルな一面も垣間見えた。本編では、上品な寺西の目元にズームアップしたシーンにも、注目だ。
撮影の合間には、三日月の上で三角座りになりリラックスした表情でスタンバイする姿も見られ、現場のあたたかさが感じられた。撮影は順調に進行し、穏やかな空気のまま終了。日々を懸命に過ごす人の“続ける美しさ”を、寺西が肯定してくれる…そんなCMに仕上がった。
また18日から全国のラッシュアディクト正規取扱サロンや公式オンラインショップなどにて、購入者限定で抽選に参加できるプレゼントキャンペーンも実施予定となっている。
■寺西拓人インタビュー
――今回のCM撮影の感想を教えてください。
セットがすごく素敵でかわいくて、月の上に座ったり、寝そべったりさせていただきまして、なかなかない経験をさせていただきました。水が張ってあるセットで、毎回スタッフさんが足場を置いてくださって、びしょびしょになりながらやってくださったので、すごく楽しい撮影になりました。
――今回のCMは「続ける人は、美しい。」がキーワードになっています。寺西さんご自身の活動の中で「続けること」「積み重ねること」を大切にされているかと思いますが、ご自身の経験と重なる部分はありますか？
この仕事を始めて18年ぐらいになるんですけど、最近すごく環境も変わりました。それはやっぱり続けてこなかったらできなかったことでもあったので、何より続けるっていうことがすごく大事なんだというのは、身をもって感じております。
――これは三日坊主で終わってしまった、などの失敗エピソードはありますか？
はい、掃除です。（即答）「これから使うたびに掃除したら大掃除がラクになるな」って毎回思って年始に臨むんですけど、本当に三日坊主というか…。気づいたらやっぱり年末に掃除してるっていうのを、何十年もやっております（笑）来年こそは！と毎年思っております（笑）
――ラッシュアディクトは目元の印象をアップさせる商品ですが、寺西さんご自身が人と話すときやふとした瞬間に、つい見てしまう、惹きつけられてしまうポイントはありますか？
人とお話しするときは基本的には目を見てお話しさせていただくので、目元を気にするかな、惹きつけられてしまうかなっていうのはありますね。（目を見てお話ししないと）自分の思ってることも伝わらなさそうだし、目からの情報もあると思うので。
――ラッシュアディクトは“寝る前の新習慣”にもなるアイテムですが、寺西さんご自身がこれから新しく習慣にしたいことはありますか？
寝る前に読書とかできたらいいなって思います。すごく知的に見えるからです（笑）読書する人は身近にはあんまりいないんですけど、僕自身お芝居のお仕事も多くて、台本は読めるんですけど、小説とかを読む機会がなくて。寝る前もそうですけど、ちょっとした撮影の空き時間とかに小説を読んでいたらかっこいいなっていう、すごい不純な動機で始めてみたいなと思います！（笑）
――ラッシュアディクトは全国の美容院やエステサロン、ネイルサロンなどで広く取り扱われており、そこに寺西さんのPOPなど店頭ツールが設置される予定です。楽しみにしている方にメッセージをお願いします。
ぜひサロンでの待ち時間とかに見つけて、写真を撮ってくれたりしたら、サロンのPOPの僕も喜ぶと思うのでよろしくお願いします。
【写真】かっこよすぎる！スーツ姿に笑顔が輝く大橋和也と寺西拓人
今回、下積み時代を経て第一線で歩み続け、ファンと誠実に向き合い続ける寺西が起用。“続けること”に真摯な姿勢が、商品の「続ける人は、美しい。」というキーメッセージに、これ以上ない説得力を与えてくれる組み合わせとして出演が実現した。
場面が夜の自室に切り替わると、就寝前にラッシュアディクトをまつ毛に塗り、鏡の中の自分にふっとほほ笑む女性の姿が映し出される。そこに、「頑張るあなたを、僕は知っています」と低く、けれどあたたかい寺西の声。まっすぐにこちらを見つめ、まるで日々を頑張る私たちを肯定してくれるように寄り添ってくれる。
終盤には、寺西の優しいほほ笑みと「続ける人は、美しい。」のキーメッセージが静かに浮かび上がる。最後に、寺西が「サロンで待ってるよ」との一言であたたかな余韻を残す。品がありながら寄り添ってくれる、寺西だからこそ表現できる世界観に注目だ。
撮影は、夜の街並みを背景にした、水面の上に三日月が浮かぶ幻想的なセットで行われた。水面に映る月明かりが揺れる中、リボンタイが印象的な白のブラウスにバーガンディのスラックスというシックな衣装をまとった寺西。そのたたずまいはセットの世界観にそのまま溶け込むよう。スタッフが設置した足場を慎重に渡り、三日月に腰掛けた寺西。静寂の中にも凛とした集中力を漂わせながら、撮影がスタートした。
「続ける人は、美しい。」というセリフのニュアンス違いを求めるスタッフの要望にも、声色やトーンを変えながら柔軟に対応。きれいになりたいと願う人にそっと寄り添う空気感を表現するために、何度もトライを重ねる姿が印象的。さらに、寺西自ら声のトーンや姿勢について提案する場面もあり、スタッフとともに作品を作り上げていくプロフェッショナルな一面も垣間見えた。本編では、上品な寺西の目元にズームアップしたシーンにも、注目だ。
撮影の合間には、三日月の上で三角座りになりリラックスした表情でスタンバイする姿も見られ、現場のあたたかさが感じられた。撮影は順調に進行し、穏やかな空気のまま終了。日々を懸命に過ごす人の“続ける美しさ”を、寺西が肯定してくれる…そんなCMに仕上がった。
また18日から全国のラッシュアディクト正規取扱サロンや公式オンラインショップなどにて、購入者限定で抽選に参加できるプレゼントキャンペーンも実施予定となっている。
■寺西拓人インタビュー
――今回のCM撮影の感想を教えてください。
セットがすごく素敵でかわいくて、月の上に座ったり、寝そべったりさせていただきまして、なかなかない経験をさせていただきました。水が張ってあるセットで、毎回スタッフさんが足場を置いてくださって、びしょびしょになりながらやってくださったので、すごく楽しい撮影になりました。
――今回のCMは「続ける人は、美しい。」がキーワードになっています。寺西さんご自身の活動の中で「続けること」「積み重ねること」を大切にされているかと思いますが、ご自身の経験と重なる部分はありますか？
この仕事を始めて18年ぐらいになるんですけど、最近すごく環境も変わりました。それはやっぱり続けてこなかったらできなかったことでもあったので、何より続けるっていうことがすごく大事なんだというのは、身をもって感じております。
――これは三日坊主で終わってしまった、などの失敗エピソードはありますか？
はい、掃除です。（即答）「これから使うたびに掃除したら大掃除がラクになるな」って毎回思って年始に臨むんですけど、本当に三日坊主というか…。気づいたらやっぱり年末に掃除してるっていうのを、何十年もやっております（笑）来年こそは！と毎年思っております（笑）
――ラッシュアディクトは目元の印象をアップさせる商品ですが、寺西さんご自身が人と話すときやふとした瞬間に、つい見てしまう、惹きつけられてしまうポイントはありますか？
人とお話しするときは基本的には目を見てお話しさせていただくので、目元を気にするかな、惹きつけられてしまうかなっていうのはありますね。（目を見てお話ししないと）自分の思ってることも伝わらなさそうだし、目からの情報もあると思うので。
――ラッシュアディクトは“寝る前の新習慣”にもなるアイテムですが、寺西さんご自身がこれから新しく習慣にしたいことはありますか？
寝る前に読書とかできたらいいなって思います。すごく知的に見えるからです（笑）読書する人は身近にはあんまりいないんですけど、僕自身お芝居のお仕事も多くて、台本は読めるんですけど、小説とかを読む機会がなくて。寝る前もそうですけど、ちょっとした撮影の空き時間とかに小説を読んでいたらかっこいいなっていう、すごい不純な動機で始めてみたいなと思います！（笑）
――ラッシュアディクトは全国の美容院やエステサロン、ネイルサロンなどで広く取り扱われており、そこに寺西さんのPOPなど店頭ツールが設置される予定です。楽しみにしている方にメッセージをお願いします。
ぜひサロンでの待ち時間とかに見つけて、写真を撮ってくれたりしたら、サロンのPOPの僕も喜ぶと思うのでよろしくお願いします。