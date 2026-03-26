白熱のロンドン・ダービーは殊勲のトロサール弾でアーセナルに軍配!ウエスト・ハムは90+5分に劇的同点弾もVARで取り消しに…
[5.10 プレミアリーグ第36節 ウエスト・ハム 0-1 アーセナル]
プレミアリーグは10日、各地で第36節を開催。残留を争うウエスト・ハムと優勝を争うアーセナルの白熱のロンドン・ダービーは0-1でアーセナルが勝利した。これでアーセナルは勝ち点を79まで伸ばし、1試合消化の少ない2位マンチェスター・シティに対し、5ポイント差をつけることに成功。敗れたウエスト・ハムは降格圏脱出とはならず。ホームで痛い敗戦となった。
前半8分、いきなりアーセナルにチャンス。今日も中盤でスタメン起用のMFマイルズ・ルイス・スケリーから左サイドの中央寄りの位置でDFリッカルド・カラフィオーリが受ける。そこから開いていたMFレアンドロ・トロサールに展開すると、ドリブルでの仕掛けを匂わせながら得意の右足アウト。ウエスト・ハムの3バックの脇をつき、スルーパスがカラフィオーリに通る。シュートまで行くもDFにあたりコーナーキック。
このコーナーキックをMFデクラン・ライスがファーに入れるとトロサールがヘッド。これは超反応でGKマッズ・ハーマンセンがセーブ。こぼれを再度トロサールがヘディングするもこれはポスト直撃。最後はMFエベレチ・エゼがシュートを放つもDFにあたりゴールとはならず。降格争い真っ只中のホームチームも簡単に先制点は取らせない。
前半22分にはトロサールが得たフリーキックをライスが蹴り込み、ニアでカラフィオーリがヘッド。ボールは枠に飛ぶもゴールカバーに入ったDFコンスタンティノス・マブロパノスがブロック。その後もウエスト・ハムDF陣がなんとか掻き出し、このピンチも乗り切る。
前半36分、左サイド中央寄りでMFクリセンシオ・サマーフィルが受けると切れ味鋭いターンでルイス・スケリーを剥がし前進。ドリブルでペナルティ付近まで運び、単独でフィニッシュまで持っていく。右足のシュートはうまくヒットせずも得点の可能性を魅せる。この左サイドのオランダ人プレーヤー、サマーフィルが何度か得意のスピードでチャンスを作っており、ウエスト・ハムの攻撃の糸口となっている。
前半45分、カラフィオーリとMFアーロン・ワン・ビサカが接触するもファウルなしのジャッジ。ボールはMFジャロッド・ボーウェンに転がり、ショートカウンター。そのまま右サイドのワン・ビサカを走らせ、早めの高速クロス。中央で合わせたのはFWバレンティン・カステジャノス。気合いのダイビングヘッドは枠に飛ぶもGKダビド・ラヤが横っ跳びでビッグセーブ。先制点かと思われたが、ここは22年ぶりのリーグタイトル奪還に突き進む首位チームの守護神が立ちはだかる。
後半に入り、アーセナルはMFマルティン・ウーデゴーア、MFカイ・ハバーツなど攻撃的な選手を入れて攻勢に出るも中々チャンスは作れず。後半も半分を過ぎたあたりから逆にウエスト・ハムが攻め込む時間帯が続く。
後半33分、ロングフィードのこぼれ球をMFマテウス・フェルナンデスが拾って、カステジャノスとのワンツーで完全に抜け出し、GKと1対1。シュートを放つもラヤが神セーブでアーセナルを救う。このワンプレーが勝負の行方に大きく影響する。
迎えた後半38分、ついにゲームが動く。途中出場のウーデゴーアがライスとのワンツーでペナルティエリアに侵入し、細かいタッチでシュートチャンスを伺う。充分にDFを引き付けマイナスのラストパス。そこにいたのはレアンドロ・トロサール。冷静な右足フィニッシュで均衡を破り1-1。アーセナルが待望の先制点奪取に成功する。
しかしロンドン・ダービーはこのままでは終わらない。後半アディショナルタイム5分、コーナーキックのこぼれ球を途中出場のFWカラム・ウィルソンがボレーで押し込み同点弾。残留に望みをつなぐ劇的ゴールになったかと思われたが、ラヤに対する途中出場FWパブロのファウルチェックが入り、VARにてゴール取り消し。試合はそのまま終了し、アーセナルがタイトル奪還へ大きな勝ち点3を手にする。一方のウエスト・ハムは残留に向けて痛すぎる敗戦となった。
プレミアリーグは10日、各地で第36節を開催。残留を争うウエスト・ハムと優勝を争うアーセナルの白熱のロンドン・ダービーは0-1でアーセナルが勝利した。これでアーセナルは勝ち点を79まで伸ばし、1試合消化の少ない2位マンチェスター・シティに対し、5ポイント差をつけることに成功。敗れたウエスト・ハムは降格圏脱出とはならず。ホームで痛い敗戦となった。
このコーナーキックをMFデクラン・ライスがファーに入れるとトロサールがヘッド。これは超反応でGKマッズ・ハーマンセンがセーブ。こぼれを再度トロサールがヘディングするもこれはポスト直撃。最後はMFエベレチ・エゼがシュートを放つもDFにあたりゴールとはならず。降格争い真っ只中のホームチームも簡単に先制点は取らせない。
前半22分にはトロサールが得たフリーキックをライスが蹴り込み、ニアでカラフィオーリがヘッド。ボールは枠に飛ぶもゴールカバーに入ったDFコンスタンティノス・マブロパノスがブロック。その後もウエスト・ハムDF陣がなんとか掻き出し、このピンチも乗り切る。
前半36分、左サイド中央寄りでMFクリセンシオ・サマーフィルが受けると切れ味鋭いターンでルイス・スケリーを剥がし前進。ドリブルでペナルティ付近まで運び、単独でフィニッシュまで持っていく。右足のシュートはうまくヒットせずも得点の可能性を魅せる。この左サイドのオランダ人プレーヤー、サマーフィルが何度か得意のスピードでチャンスを作っており、ウエスト・ハムの攻撃の糸口となっている。
前半45分、カラフィオーリとMFアーロン・ワン・ビサカが接触するもファウルなしのジャッジ。ボールはMFジャロッド・ボーウェンに転がり、ショートカウンター。そのまま右サイドのワン・ビサカを走らせ、早めの高速クロス。中央で合わせたのはFWバレンティン・カステジャノス。気合いのダイビングヘッドは枠に飛ぶもGKダビド・ラヤが横っ跳びでビッグセーブ。先制点かと思われたが、ここは22年ぶりのリーグタイトル奪還に突き進む首位チームの守護神が立ちはだかる。
後半に入り、アーセナルはMFマルティン・ウーデゴーア、MFカイ・ハバーツなど攻撃的な選手を入れて攻勢に出るも中々チャンスは作れず。後半も半分を過ぎたあたりから逆にウエスト・ハムが攻め込む時間帯が続く。
後半33分、ロングフィードのこぼれ球をMFマテウス・フェルナンデスが拾って、カステジャノスとのワンツーで完全に抜け出し、GKと1対1。シュートを放つもラヤが神セーブでアーセナルを救う。このワンプレーが勝負の行方に大きく影響する。
迎えた後半38分、ついにゲームが動く。途中出場のウーデゴーアがライスとのワンツーでペナルティエリアに侵入し、細かいタッチでシュートチャンスを伺う。充分にDFを引き付けマイナスのラストパス。そこにいたのはレアンドロ・トロサール。冷静な右足フィニッシュで均衡を破り1-1。アーセナルが待望の先制点奪取に成功する。
しかしロンドン・ダービーはこのままでは終わらない。後半アディショナルタイム5分、コーナーキックのこぼれ球を途中出場のFWカラム・ウィルソンがボレーで押し込み同点弾。残留に望みをつなぐ劇的ゴールになったかと思われたが、ラヤに対する途中出場FWパブロのファウルチェックが入り、VARにてゴール取り消し。試合はそのまま終了し、アーセナルがタイトル奪還へ大きな勝ち点3を手にする。一方のウエスト・ハムは残留に向けて痛すぎる敗戦となった。