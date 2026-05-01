セリエA 25/26の第36節 パルマとローマの試合が、5月11日01:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。

パルマは鈴木 彩艶（GK）、Elphege Nesta（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、パウロ・ディバラ（FW）、マティアス・スーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。ローマのパウロ・ディバラ（FW）のアシストからドニエル・マレン（FW）がゴールを決めてローマが先制。

ここで前半が終了。0-1とローマがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の47分パルマが同点に追いつく。ニコルッシ・カビーリャ（FW）のアシストからガブリエル・ストレフェッザ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

53分、パルマが選手交代を行う。ガブリエル・ストレフェッザ（FW）からマテオ・ペレグリーノ（FW）に交代した。

53分、ローマが選手交代を行う。マリオ・エルモソ（DF）からダニエレ・ギラルディ（DF）に交代した。

58分、ローマは同時に2人を交代。マティアス・スーレ（FW）、ブライアン・クリスタンテ（MF）に代わりニッコロ・ピジリ（MF）、ニール・エルアイナウイ（MF）がピッチに入る。

74分、パルマは同時に2人を交代。エマヌエレ・バレリ（DF）、エンリコ・デルプラート（DF）に代わりフランコ・カルボーニ（DF）、サシャ・ブリチギ（DF）がピッチに入る。

75分、ローマは同時に2人を交代。メーメト・ゼキチェリク（DF）、クアディオ・コネ（MF）に代わりデバイン・レンス（DF）、ロレンツォ・ベンチュリーノ（FW）がピッチに入る。

79分、パルマは同時に2人を交代。ニコルッシ・カビーリャ（FW）、Elphege Nesta（FW）に代わりナウエル・エステベス（MF）、ポントゥス・アルムクビスト（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の87分パルマが逆転。ナウエル・エステベス（MF）のアシストからマンデラ・ケイタ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

しかし、90+4分ローマのデバイン・レンス（DF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

90+9分にパルマのサシャ・ブリチギ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

後半終了間際の90+11分ローマが逆転。ドニエル・マレン（FW）がPKを決めて2-3と逆転する。

ここで後半終了。2-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ローマが2-3で勝利した。

なお、パルマに所属する鈴木 彩艶（GK）はフル出場した。

2026-05-11 03:10:42 更新