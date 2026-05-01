◆米大リーグ ブルージェイズ―エンゼルス（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が本拠でのエンゼルス戦に「４番・三塁」で先発。初回２死二塁の先制チャンスで、３〜４月の月間最優秀投手賞に選出された相手先発右腕のソリアーノの内角低めの９６・８マイル（約１５６キロ）のシンカーを捉え、左翼線へ先制の適時二塁打を放った。

フルカウントからの６球目。岡本のバットが快音を奏でた。打球速度１０１・７マイル（約１６４キロ）の鋭い当たりが三塁手の頭を越えて左翼線を転々とすると、本拠地は熱狂の渦となった。４月は７試合に登板して５勝１敗、防御率０・８４、４９奪三振の活躍で一躍脚光を浴びたソリアーノの武器であるシンカーを攻略した岡本。５球目にもほぼ同じ内角低めのシンカーを空振りしていたが、同じ球を続けた相手にひと泡吹かせた。一塁走者が先制のホームにかえると、一気に二塁に到達して、両手拳を前に出して握り、笑顔をみせた。これで３試合連続の貴重な打点を挙げ、渡米後最長となっている連続試合安打は「９」、連続試合出塁は「１２」に伸ばした。

この日は当初「打順・２番」に入っていたが、バージャーが右ひじ痛でスクラッチ。岡本は４番に変更となった。バージャーは、前日の同カードで負傷者リスト（左足首痛）からの復帰し、２回にメジャー今季最速、スタットキャスト導入２０１５年以降でも同球場での最速捕殺となる１０１・２マイル（約１６３キロ）の本塁送球を披露していた。戦列に戻った右翼手と岡本による新「１・２番コンビ」は幻となったが、前日同様に４番で先発した岡本は、持ち前の勝負強さを発揮。得点圏に走者を置いて迎えた第１打席で、結果を出した。この日は、現地で母の日。ピンクのソックスを膝まであげ、バット、手袋、スパイク、右のアームサポーターもピンク仕様の岡本の先制打で、ブルージェイズが３月の開幕カード以来となる３試合３連勝のスイープに好発進した。