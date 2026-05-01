ブンデスリーガ 25/26の第33節 ケルンとハイデンハイムの試合が、5月11日00:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。

ケルンはサイード・エルマラ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはブドゥ・ジブジバーゼ（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）、アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。ハイデンハイムのアリヨン・イブラヒモビッチ（MF）のアシストからヤン・シェップナー（MF）がヘディングシュートを決めてハイデンハイムが先制。

しかし、10分ケルンが同点に追いつく。トム・クラウス（MF）のアシストからマリウス・ビュルター（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、28分ハイデンハイムが逆転。アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とハイデンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、ケルンが選手交代を行う。トム・クラウス（MF）からルカ・バルトシュミット（FW）に交代した。

71分、ケルンは同時に2人を交代。リントン・マイナ（MF）、ジョエル・シュミード（DF）に代わりフロリアン・カインツ（MF）、アレッシオ・カストロモンテス（DF）がピッチに入る。

72分ハイデンハイムに貴重な追加点が入る。ヤン・シェップナー（MF）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ハイデンハイムが1-3で勝利した。

なお、ケルンは55分にサイード・エルマラ（MF）、89分にイサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）に、またハイデンハイムは30分にエレン・ディンクチ（FW）、37分にブドゥ・ジブジバーゼ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 02:40:30 更新