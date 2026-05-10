プレミアリーグ第36節、ウェストハムとアーセナルの一戦が行われた。



降格を回避したい18位ウェストハムと、タイトルに向けて負けられない首位アーセナルの対決。ウェストハムは5バックでスタートしてきた。



9分、ラインを破ったカラフィオーリがペナルティエリアへ侵入し、アウトサイドでゴールを狙う。このプレイで得たコーナーキックからもアーセナルはチャンスを作り、トロサールのヘディングがハーマンセンを襲う。





とうとうゲームが動く



ウーデゴールが相手を引きつけてから

フリーだった #トロサール が

決定的なゴールを生み出す



アーセナルにとって

大きな1点に



プレミアリーグ第36節

ウェストハム v アーセナル

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5バックでスペースを消しに行くウェストハムだが、アーセナルは狭いスペースを使って危険なところまでボールを運んでいく。22分にはセットプレイからまたもやカラフィオーリのバックヘッドでゴールに迫る。しかしウェストハムは喰らいつく守備から良い形でボールを奪うシーンも見せ、ロンドン・スタジアムはホームチームに大きな声援を送る。24分にはボールを奪う局面で激しいプレイがあり、ホワイトが足を痛めて早々に交代。アーセナルは中盤にスビメンディを投入し、ライスを右サイドバックに下げる。ウェストハムはそのライスのサイドに突破口を見出し、ディウフやサマーフィルが突いていく。守備面でも鋭い出足と激しいタックルでアーセナルの勢いを削ぎ、ペースを握らせないまま前半を0-0で終えた。ホワイトの負傷後に流れが悪くなったアーセナルは、カラフィオーリを下げライスを中盤に戻してモスケラを右サイドバック、ルイス・スケリーを左サイドバックに置いて再整備を図る。しかしアーセナルはボールを握るものの、ブロックの外側から侵入することができない。67分、エゼに代えてウーデゴー、途中出場のスビメンディに代えてハフェルツとし、状況の打開を狙った。しかし流れはウェストハム。78分にはスルスルと上がったマテウス・フェルナンデスがゴール前でフリーになりウェストハムは絶好機を迎えるが、GKラヤがスーパーセーブでアーセナルを救う。そして83分についにスコアが動いた。再三アーセナルの攻撃が続いていた局面でウーデゴーがポケットをとり、マイナスのパス。これをトロサールが決め、アーセナルがリードを奪う。残留のためには負けられないウェストハムは前線にボールを送り続ける。アディショナルタイムは6分。94分にはウィルソンがエリア内でシュートに持ち込むが、ガブリエウがブロックし得点ならず。しかしその直後のコーナーキックから、こぼれ球を再びウィルソンがシュート。アーセナルはブロックで弾き返すもゴールラインを割っており、土壇場でウェストハムが同点ゴールを叩き出したかに思われた。しかし、パブロがラヤを腕で押さえつけたことがVARの介入、オンフィールドレビューを経て確認され、得点は取り消しに。試合はタイムアップとなり、アーセナルが勝ち点3を得て優勝へ向けて大きく前進した。［スコア］ウェストハム 0-1 アーセナル［得点者］アーセナルレアンドロ・トロサール（83）