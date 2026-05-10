◆卓球 世界選手権団体戦 最終日（１０日、英ロンドン）

３戦先勝方式で争う男子の決勝トーナメント決勝で、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（そら）、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本は、同１位の中国に０―３で敗れ、４大会ぶりの銀メダルを獲得した。中国が１２連覇を達成し、日本は１９６９年大会以来、５７年ぶりの頂点に一歩届かなかった。

エース・張本は「内容は悔いが残るところがたくさんありますが、一番で勝って１―０で渡すことができなかったので、自分の仕事を全うできなかった。負けてしまったことが全てなのかなと思います」と悔しさをにじませた。

苦しい立ち上がりとなった。第１試合でシングルス世界ランク３位の張本が同２１位の梁靖崑（りょう・せいこん）に、先に２ゲーム（Ｇ）を連取した。得意のバックのラリーで先手を取り、相手を圧倒する展開になった。だが、２―０の第３Ｇ以降、相手の驚異の粘りに遭った。２―２の最終Ｇでは８―３のリードから８連続失点。フルゲーム激闘の末に逆転で敗れ、いい流れで松島にバトンを渡せなかった。

ランク８位の２番手・松島は１位の王楚欽（おう・そきん）から先に１ゲームを奪ったが、３―１で逆転負け。３番手・戸上は世界６位の林詩棟（りん・しとう）に２ゲームを連取された。それでも１―２の第４Ｇでビハインドから８―８で追いつくなど執念の粘りを見せたが、力尽きた。

次は２８年に福岡で開催される。前回２４年は８強だっただけに、４大会ぶりの決勝の舞台で戦い抜いた日本男子。張本は「前回大会より結果が良くなったことや銀メダルを獲得できたことは胸を張っていいですし、自信にすることはたくさんあるけど、やっぱり金メダルはまだ遠いと思うので。自信にするところと課題を明確にして、どこの国にも勝てるように。家に帰って練習します」とリベンジを誓った。