フェイエノールトの来季CLストレートインが確定…上田綺世は存在感示すも26得点目はならず

#上田綺世 にビッグチャンス‼️



スローインのボールを受けた上田綺世🇯🇵

見事な反転からシュートも

GKに阻まれる🧤



🇳🇱 エールディヴィジ第33節

⚔️ フェイエノールト v AZアルクマール

📺 https://t.co/YqHZ6j8Gvo pic.twitter.com/AWSB9hlMmk