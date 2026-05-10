◆卓球 世界選手権団体戦 最終日（１０日、英ロンドン）

３戦先勝方式で争う男子の決勝トーナメント決勝で、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（そら）、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本は、同１位の中国に０―３で敗れ、４大会ぶりの銀メダルを獲得した。中国が１２連覇を達成し、日本は１９６９年大会以来、５７年ぶりの頂点に一歩届かなかった。

苦しい立ち上がりとなった。第１試合でシングルス世界ランク３位の張本智が同２１位の梁靖崑（りょう・せいこん）に先に２ゲーム（Ｇ）を連取してから、相手の驚異の粘りにあい、２―３で逆転負け。過去３勝７敗の難敵に苦杯をなめた。

ランク８位の２番手・松島が１位の王楚欽（おう・そきん）に挑戦。３月のＷＴＴチャンピオンズ重慶で４―２で破っている相手に対し、磨いてきたフォアで攻め立て、第１Ｇを１１―８で先取。第２Ｇも中陣のラリーで飛びついて返すなど、強敵に食らいついたが、１０―１０のラリーでバックでミドルにつかれ、最後はチキータで１０―１２で取られた。第３Ｇも落とした。後がなくなった第４Ｇはロングサービスを駆使し中盤までリードしたが、最後は９―１１と張本に続き、逆転負けを喫した。

ダブルエースが敗れ、０―２で後がなくなった日本。３番手・戸上が世界６位の林詩棟（りん・しとう）に挑んだ。第１Ｇは追い上げて競り合ったが、９―１１で落とした。中国の大声援の中、第３Ｇは序盤から持ち前のフォアドライブで押し、リードを広げた。林に迫られた９―７でタイムアウトを取り、バックのラリーを制して１１―７で取り返した。第４Ｇもフォアドライブを浴びせ、最後まで諦めずに執念の粘りを見せたが、ゲームカウント１―３で力尽きた。