「ドジャース２−７ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はブレーブス戦に「１番・指名打者」で出場し、八回に左前打を放ち４打数１安打だった。３試合連続安打としたが、９試合連続で本塁打が出ていない。チームは序盤から相手に主導権を握られ２−７で敗れた。

六回が終わって６点のリードを許す一方的な展開。ドジャースのロバーツ監督は翌日のデーゲームに備え、七回からフリーマンら主力３選手をベンチに下げた。空席だらけになった“捨て試合”。それでも大谷は集中力を切らさなかった。

３打席無安打で迎えた八回。カウント２−２から外角高めの１５２キロ直球を左前へ運んだ。見送れば完全なボール球を逆方向へはじき返した１本で３試合連続安打。最後まで声援を送るファンを喜ばせた。

ド軍は九回にパヘスの２ランで完封負けを免れるのがやっと。敵軍先発ストライダーに６回１安打と封じられ、指揮官は「脱帽だ。思い通りの投球をされた」とうなるしかなかった。

大谷は９試合連続ノーアーチ。５月７試合は長打率・１８５、出塁率・２８１と本来の迫力を欠く。この日は異なる形状のバットを使うなど、よりよい打撃感覚を求めて試行錯誤を続けている。