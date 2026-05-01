エールディヴィジ 25/26の第33節 エクセルシオールとフォレンダムの試合が、5月10日23:45にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。

エクセルシオールはエミル・ハンソン（FW）、ギャン・デレフト（FW）、デレンシリ・サンチェス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはアンソニー・デスコット（FW）、ベンジャミン・パウウェルス（FW）、ロベルト・ミューレン（FW）らが先発に名を連ねた。

その直後の2分に試合が動く。フォレンダムのジュニーニョ・バクナ（MF）のアシストからベンジャミン・パウウェルス（FW）がゴールを決めてフォレンダムが先制。

しかし、38分エクセルシオールが同点に追いつく。フォレンダムの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、エクセルシオールは75分にイラクリ・ヨーゴリアン（MF）に、またフォレンダムは43分にニック・フェルシューレン（DF）、78分にヘンク・フェールマン（FW）、80分にアレックス・プラット（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 01:50:43 更新