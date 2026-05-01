エールディヴィジ 25/26の第33節 フローニンゲンとＮＥＣの試合が、5月10日23:45にユーロボルグにて行われた。

フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、ユネス・タハ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、チャロン・チェリー（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。45+3分に試合が動く。フローニンゲンのユネス・タハ（MF）のアシストからマルコ・レンテ（DF）がヘディングシュートを決めてフローニンゲンが先制。

ここで前半が終了。1-0とフローニンゲンがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分フローニンゲンが追加点。ユネス・タハ（MF）のアシストからタイホ・ラント（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

60分、ＮＥＣは同時に3人を交代。ブラム・ナイティンク（DF）、エリ・ダサ（DF）、フィリップ・サンドラー（MF）に代わりダニーロ（FW）、バサル・オナル（DF）、ブラヤン・ペレラ（DF）がピッチに入る。

69分、フローニンゲンは同時に2人を交代。ユネス・タハ（MF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）に代わりトラビス・ハーネス（MF）、ウーター・プリンス（DF）がピッチに入る。

71分、ＮＥＣは同時に2人を交代。リンセン（FW）、チャロン・チェリー（MF）に代わりユセフ・エルカカティ（FW）、小川 航基（FW）がピッチに入る。

76分、ＮＥＣのダルコ・ネヤシュミッチ（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

その後もフローニンゲンの選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、フローニンゲンが2-1で勝利した。

なお、ＮＥＣに所属する佐野 航大（MF）はフル出場した。小川 航基（FW）は71分から交代で出場した。

2026-05-11 01:50:48 更新