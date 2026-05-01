エールディヴィジ 25/26の第33節 フォルトゥナ・シッタルトとズウォレの試合が、5月10日23:45にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。

フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはコーエン・コストンス（MF）、カイ・デローイ（FW）、タイス・オースティング（MF）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。フォルトゥナ・シッタルトのカイ・シールハイス（FW）のアシストからランス・デュイベスティン（MF）がゴールを決めてフォルトゥナ・シッタルトが先制。

42分、ズウォレが選手交代を行う。カイ・デローイ（FW）に代わりガブリエル・ライツィハー（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とフォルトゥナ・シッタルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分フォルトゥナ・シッタルトが追加点。ヤシン・オウキリ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに65分フォルトゥナ・シッタルトが追加点。カイ・シールハイス（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

69分、ズウォレが選手交代を行う。ニック・フィクトインハー（MF）からヤミロ・モンテイロ（MF）に交代した。

73分、ズウォレは同時に2人を交代。アンセルモ・ガルシアマクナルティ（DF）、オディセウス・ベラナス（MF）に代わりヤイデン・ホルトマン（DF）、ヤディール・ペライラダハマ（MF）がピッチに入る。なお、アンセルモ・ガルシアマクナルティ（DF）は負傷による交代とみられる。

75分、ズウォレのヤミロ・モンテイロ（MF）のアシストからガブリエル・ライツィハー（MF）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

82分、フォルトゥナ・シッタルトは同時に2人を交代。トリスタン・シェンクハイゼン（MF）、ディミトリス・リムニオス（MF）に代わりアレン・ハリロビッチ（MF）、ムサ・グベム（MF）がピッチに入る。なお、トリスタン・シェンクハイゼン（MF）は負傷による交代とみられる。

後半終了間際の90+3分、ズウォレのタイス・オースティング（MF）のアシストからジコ・ブールメースター（MF）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

その後もフォルトゥナ・シッタルトの選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、フォルトゥナ・シッタルトが3-2で勝利した。

なお、ズウォレは89分ににそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 01:50:52 更新