エールディヴィジ 25/26の第33節 アヤックスとユトレヒトの試合が、5月10日23:45にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。

アヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、スティーブン・ベルフハイス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはセバスティアン・ハラー（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）、冨安 健洋（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

57分、アヤックスは同時に2人を交代。カスパー・ドルベリ（FW）、オスカル・グロフ（MF）に代わりワウト・ウェフホルスト（FW）、ダフィ・クラーセン（MF）がピッチに入る。

66分、ユトレヒトは同時に2人を交代。イェスパー・カールソン（FW）、マイク・エルドハイゼン（DF）に代わりエイドリアン・ブレイク（FW）、ニック・フィールヘフェル（DF）がピッチに入る。

73分、アヤックスは同時に2人を交代。スティーブン・ベルフハイス（FW）、ユーリ・レヘール（MF）に代わりラヤーン・ブニーダ（MF）、ショーン・ステュア（MF）がピッチに入る。

75分、ユトレヒトが選手交代を行う。セバスティアン・ハラー（FW）からダビド・ミン（FW）に交代した。

81分、ついに均衡が崩れる。ユトレヒトのジバイ・ゼキエル（MF）のアシストからニクラス・ベステルランド（DF）がヘディングシュートが生まれユトレヒトが先制する。

83分、アヤックスが選手交代を行う。ジョルティ・モキオ（DF）からオリバー・エドバールセン（FW）に交代した。

その直後の84分アヤックスが同点に追いつく。ラヤーン・ブニーダ（MF）のアシストからワウト・ウェフホルスト（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

90+2分、ユトレヒトが選手交代を行う。ヨアン・カトリヌ（FW）からシーベ・ホレマンス（DF）に交代した。

後半終了間際の90+6分ユトレヒトが逆転。スフィアン・エルカルアニ（DF）のアシストからマイク・ファンデルホールン（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ユトレヒトが1-2で勝利した。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）は出場しなかった。冨安 健洋（DF）は出場しなかった。

2026-05-11 01:51:01 更新