エールディヴィジ 25/26の第33節 トウェンテとスパルタの試合が、5月10日23:45にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。

トウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、ミッチェル・ファンベルゲン（FW）らが先発に名を連ねた。

19分、スパルタが選手交代を行う。ミッチェル・ファンベルゲン（FW）からキャスパー・テルホ（FW）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

58分に試合が動く。トウェンテのバート・ファンルーイ（DF）のアシストからトーマス・ファンデンベルト（MF）がゴールを決めてトウェンテが先制。

さらに59分トウェンテが追加点。トーマス・ファンデンベルト（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

71分、トウェンテが選手交代を行う。ソンドレ・オージャセテル（MF）からマルコ・ピアツァ（FW）に交代した。

その直後の71分トウェンテが追加点。クリスティアン・フリンソン（MF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

72分、スパルタは同時に2人を交代。シュランディ・サムボ（DF）、ジョシュア・キトラーノ（MF）に代わりペレ・クレメント（MF）、ミラン・ゾンネフェルト（FW）がピッチに入る。

78分トウェンテが追加点。マツ・ロツ（DF）のアシストからダーン・ロッツ（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。4-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、トウェンテが4-0で勝利した。

なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）はフル出場した。

2026-05-11 01:51:05 更新