エールディヴィジ 25/26の第33節 テルスターとヘラクレス・アルメロの試合が、5月10日23:45にブコ・シュタディオンにて行われた。

テルスターはセム・ファンデュイン（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、ソウフィアネ・ヘトリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはルカ・クレノビッチ（FW）、マリオ・エンゲルス（FW）、ワリド・ウルドシフ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、テルスターが選手交代を行う。セドリック・ハテンブール（MF）からヨヘム・リターファンデカンプ（DF）に交代した。

66分、テルスターが選手交代を行う。ソウフィアネ・ヘトリ（FW）からケイ・テジャン（FW）に交代した。

67分、ヘラクレス・アルメロは同時に3人を交代。マイク・テビーリク（DF）、マリオ・エンゲルス（FW）、Bozinovski Rhys（MF）に代わりサバ・チェスティッチ（DF）、エリク・アルストラント（MF）、トーマス・ブランズ（MF）がピッチに入る。

70分、ついに均衡が崩れる。テルスターのフース・オッフェルハウス（DF）がゴールが生まれテルスターが先制する。

さらに72分テルスターに貴重な追加点が入る。パトリック・ブルーワー（MF）のアシストからタイリース・ノスリン（DF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

さらに77分テルスターが追加点。タイリース・ノスリン（DF）のアシストからイェフ・ハルデフェルト（DF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

80分、テルスターは同時に3人を交代。ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）、タイリース・ノスリン（DF）、セム・ファンデュイン（FW）に代わりニルス・ロセン（MF）、アディル・レクカル（DF）、イエラニ・セードルフ（MF）がピッチに入る。

85分、テルスターが選手交代を行う。デボン・コスワル（DF）からロエンドロ・ウドステン（MF）に交代した。

90+2分にヘラクレス・アルメロのルカ・クレノビッチ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、テルスターが3-0で勝利した。

なお、テルスターは82分にケイ・テジャン（FW）に、またヘラクレス・アルメロは27分にミメイルヘル・ベニタ（DF）、52分にトリスタン・ファンヒルスト（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 02:00:55 更新