世界選手権団体戦

卓球の世界選手権団体戦は10日（日本時間11日）、英ロンドンで男子決勝が行われた。チーム世界ランキング4位の日本が、同1位の中国と対戦。第1試合で世界ランキング3位のエース・張本智和（トヨタ自動車）が同21位・梁靖崑と激突したが、まさかの展開となった。

第1ゲーム、張本は1-5から3連続ポイント。4-6からもラリーで粘りを見せるなど3連続ポイントを奪った。9-8からバックハンドを決めると、最後もラリーを制し11-8で先取。第2ゲームでも張本のバックハンドが冴えわたり、8-4から熾烈なラリーを制して雄叫び。スピードで圧倒して11-4と連取した。

だが梁靖崑がここから意地を見せる。第3ゲームは9-11、第4ゲームも11-13で2-2の同点に持ち込まれる。勝負の第5ゲーム、張本は気迫全面にフォアハンドで攻め立てた。一時は8-3と5ポイント差をつけたが、梁靖崑が驚異の粘りで8連続ポイント。8-11と大逆転で、中国が先勝した。

2ゲーム先取しながらの展開に、日本時間深夜に視聴していたX上のファンも驚きを隠せず。「これはキツイ」「くやしすぎる」「張本マジかぁ。。」「梁靖崑のメンタル化け物すぎる」「梁靖崑ちょっと逆境に強すぎるわ」などと衝撃を受けていた。

【第1試合】張本 2-3 梁靖崑

11-8 / 11-4 / 9-11 / 11-13 / 8-11



（THE ANSWER編集部）