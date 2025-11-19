◆第１３９回プール・デッセ・デ・プーリッシ・仏Ｇ１（５月１０日、仏国・パリロンシャン競馬場・芝１６００メートル、重）

強い雨のなか、仏１０００ギニーとも呼ばれるフランスの牝馬クラシック初戦が１３頭立てで行われた。ライアン・ムーア騎手＝英国＝が騎乗した単勝１・８倍で断然人気のダイヤモンドネックレス（牝３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎・父セントマークスバシリカ）が、無傷４連勝で昨年１０月のマルセルブーサック賞に続くＧ１連勝。内から鋭い脚で豪快に抜け出し、３馬身差をつけて３歳初戦を飾った。勝ちタイムは１分４０秒７３。

海外の大手ブックメーカーのウィリアムヒルでは、今年の凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）でダイヤモンドネックレスは、１７倍で３番人気タイに浮上した。昨年１着のダリズが現在６倍で１番人気、２着のミニーホークは８倍で２番人気。日本馬ではクロワデュノールが２１倍で５番人気タイ。昨年５着のビザンチンドリーム、フォーエバーヤングが２６倍で１１番人気タイの評価となっている。

２着に５番人気のザラストダンス（クリストフ・スミヨン騎手）、３着に６番人気のグリーンスピリット（マキシム・ギュイヨン騎手）が続いた。

同レースの総賞金は５５万ユーロ（約１億１２８万円）で、１着賞金は３１万４２７０ユーロ（約５７８７万円）となっている。

ＳＮＳでは「まさかザルカヴァみたいに？」「この後も存分にザルカヴァってくれるでしょう」などのコメントが寄せられている。ザルカヴァは２００８年に無傷４連勝で仏１０００ギニーを制し、７連勝で同年の凱旋門賞を制した名牝。同じく無傷４連勝で同レースを制したダイヤモンドネックレスに重ね合わせる声もあった。