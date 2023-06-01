鎌田大地フル出場のクリスタル・パレスは4試合ぶりの勝ち点3ならず…終盤はシャドーで好機演出も

スーパーサブとはこのこと💯



ミッチェルからのクロスボールを

ゴール前でフリーだった #マテタ がゴールに叩きこむ💣



肝心な場面で決める完璧な采配🧠



🏆 プレミアリーグ第36節

⚔️ クリスタル・パレス v エヴァートン

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