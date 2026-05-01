ブンデスリーガ 25/26の第33節 ハンブルガーSVとフライブルクの試合が、5月10日22:30にフォルクスパルク・シュタディオンにて行われた。

ハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、オットー・シュタンゲ（FW）、ファビオ・ビエイラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、ルーカス・ホラー（FW）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。ハンブルガーSVのアルベルト・グレンベーク（MF）のアシストからベーカリー・ジャッタ（MF）がゴールを決めてハンブルガーSVが先制。

しかし、16分フライブルクが同点に追いつく。ルーカス・キュブラー（DF）のアシストからイゴール・マタノビッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

58分、フライブルクは同時に2人を交代。ヨハン・マンザンビ（MF）、ヤンニクラス・ベステ（MF）に代わりニコラス・ヘフラー（MF）、ヨルディ・マケンゴ（DF）がピッチに入る。

64分ハンブルガーSVが逆転。ルカ・ブスコビッチ（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

65分、ハンブルガーSVは同時に2人を交代。ベーカリー・ジャッタ（MF）、オットー・シュタンゲ（FW）に代わりファビオ・バルデ（FW）、ラヤン・フィリップ（FW）がピッチに入る。

67分ハンブルガーSVが追加点。ニコライ・レンベルグ（MF）のアシストからファビオ・バルデ（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

68分、フライブルクは同時に2人を交代。ブルーノ・オグバス（DF）、ルーカス・キュブラー（DF）に代わりフィリップ・ラインハート（DF）、デリー・シェアハント（FW）がピッチに入る。

71分、フライブルクが選手交代を行う。マティアス・ギンター（DF）に代わりアントニー・ユング（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

80分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。サンビ・ロコンガ（MF）からユスフ・ポウルセン（FW）に交代した。

後半終了間際の87分、フライブルクのビンチェンツォ・グリフォ（MF）のアシストからイゴール・マタノビッチ（FW）がヘディングシュートを決めて3-2と1点差に迫る。

その後もハンブルガーSVの選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ハンブルガーSVが3-2で勝利した。

なお、ハンブルガーSVは65分にルカ・ブスコビッチ（DF）、86分にニコラス・カパルド（MF）に、またフライブルクは20分にルーカス・キュブラー（DF）、86分にルーカス・ホラー（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 00:40:23 更新