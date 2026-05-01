プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第7節 アントワープとシャルルロワの試合が、5月10日23:00にボサイル・スタディオンにて行われた。

アントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ギュラノ・ケルク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。シャルルロワのヤシン・ティトラウィ（MF）がゴールを決めてシャルルロワが先制。

ここで前半が終了。0-1とシャルルロワがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、シャルルロワが0-1で勝利した。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）は先発し77分までプレーした。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

2026-05-11 01:00:48 更新