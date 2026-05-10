カンファレンスリーグ決勝進出から中2日…クリスタル・パレスはエバートンと痛み分け、鎌田大地はフル出場
[5.10 プレミアリーグ第36節 クリスタル・パレス 2-2 エバートン]
プレミアリーグは10日に第36節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはホームでエバートンと対戦し、2-2のドロー。先発出場で2ボランチの一角に入った鎌田は、フル出場した。
7日のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)準決勝第2戦(○2-1)を制し、クラブ初の欧州タイトルに王手をかけたパレス。中2日でリーグ戦に臨んだ。
パレスは前半6分にセットプレーから失点を喫するが、33分には同点。MFイスマイラ・サールからのパスを受けたMFダニエル・ムニョスが右サイドから折り返すと、サールがダイレクトで合わせる。一度はブロックされるが、再びサールが押し込んで1-1と同点にした。
前半を1-1で折り返すと、パレスは後半2分に失点。エバートンにロングパス一本を相手の最前線に通され、FWベトに勝ち越しゴールを決められた。
1-2と再び追いかける展開となったパレスだが、後半32分に同点。左サイドからMFタイリック・ミッチェルが折り返すと、途中出場のFWジャン・フィリップ・マテタが左足ダイレクトで決め切った。
鎌田は中盤で攻守の起点となり、精度の高いパスで決定機を演出するが、逆転ゴールにはならない。試合はそのまま終了し、2-2のドローで痛み分けに終わった。
(取材・文 石川祐介)
プレミアリーグは10日に第36節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはホームでエバートンと対戦し、2-2のドロー。先発出場で2ボランチの一角に入った鎌田は、フル出場した。
7日のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)準決勝第2戦(○2-1)を制し、クラブ初の欧州タイトルに王手をかけたパレス。中2日でリーグ戦に臨んだ。
前半を1-1で折り返すと、パレスは後半2分に失点。エバートンにロングパス一本を相手の最前線に通され、FWベトに勝ち越しゴールを決められた。
1-2と再び追いかける展開となったパレスだが、後半32分に同点。左サイドからMFタイリック・ミッチェルが折り返すと、途中出場のFWジャン・フィリップ・マテタが左足ダイレクトで決め切った。
鎌田は中盤で攻守の起点となり、精度の高いパスで決定機を演出するが、逆転ゴールにはならない。試合はそのまま終了し、2-2のドローで痛み分けに終わった。
(取材・文 石川祐介)