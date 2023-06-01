『EIGHT-JAM FES 2026』全出演アーティスト発表、アイドルからバンドまで多彩 SUPER EIGHTは2DAYS両日出演【一覧】
5人組グループ・SUPER EIGHTによるテレビ朝日系音楽番組『EIGHT-JAM』のイベント『EIGHT-JAM FES 2026』（7月11日・12日、ノエビアスタジアム神戸）の全出演アーティストが発表された。
【写真】『EIGHT-JAM FES 2026』全出演アーティスト
7月11日は、=LOVE、EIGHT-JAM スペシャルバンド（植松陽介、清塚信也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本間昭光）、ORANGE RANGE、C&K。12日はキュウソネコカミ、東京スカパラダイスオーケストラ、FRUITS ZIPPER、マカロニえんぴつが登場。そして、ホストのSUPER EIGHTは、両日出演する。
5月11日正午より各アーティストのオフィシャルファンクラブで先行受付を開始。その後、19日正午よりチケットぴあ、テレ朝チケットにてチケット先行受付。
■『EIGHT-JAM FES 2026』
2026年7月11日（土）・12日（日）
会場：ノエビアスタジアム神戸（兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目2−2）
開場 14：30／開演 16：30（予定）
料金（税込）全席指定：1万5000円
出演者（五十音順）
7月11日（土）
SUPER EIGHT／＝LOVE／EIGHT-JAM スペシャルバンド（植松陽介、清塚信
也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本間昭光）／ORANGE RANGE ／C&K
7月12日（日）
SUPER EIGHT／キュウソネコカミ／東京スカパラダイスオーケストラ／FRUITS ZIPPER／マカロニえんぴつ
＝LOVE
「とくべチュ、して」がSNS上で話題を呼び、先日8周年ツアーのファイナル公演を横浜スタジアムにて開催。さらに6月にはMUFGスタジアムでの初単独公演を控えるなど勢いを加速させている、指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ。
EIGHT-JAM スペシャルバンド
ジャンルの垣根を越えて日本の音楽シーンを牽引するトッププレイヤーたちが集結し、前回も圧巻のパフォーマンスで会場を熱狂の渦に巻き込んだ番組発のドリームバンド。
ORANGE RANGE
ジャンルにとらわれない自由かつ高い音楽性と圧倒的なポピュラリティでシーンを牽引し続け、世代を超えて支持を集める今年25周年に突入した沖縄出身の5人組ロックバンド。
C&K
「みかんハート」がストリーミングでロングヒットを記録し、2.8億回再生を突破。確かな歌唱力と表現力を武器に、エンターテインメント性あふれるライブパフォーマンスで多くの支持を集める、男性2人組シンガーソングライターユニット。
キュウソネコカミ
兵庫県・西宮で結成、エッジの効いたダンサブルでキャッチーなサウンドと、ユーモアと鋭さを併せ持つ歌詞で支持を集めるロックバンド。
東京スカパラダイスオーケストラ
前回の『EIGHT-JAM FES』ではSUPER EIGHTと「無責任ヒーロー」でのコラボレーションを披露。その後「あの夏のあいまいME feat. SUPER EIGHT」をリリースするなど、音楽を通して深い関わりを築いてきた。
FRUITS ZIPPER
「原宿から世界へ」をコンセプトに2022年に結成、「わたしの一番かわいいところ」が大ヒットを記録し、今年2月には東京ドーム公演を成功させるなど、ポップでキュートな世界観と中毒性のある楽曲で幅広い層から支持を集める。
マカロニえんぴつ
メンバー全員音楽大学出身。ボーカル・はっとりのエモーショナルな歌声と、キーボードの多彩な音色を組み合わせた壮大なバンドサウンドを武器に圧倒的なステージングを繰り広げ、圧倒的なステージングで観る者を魅了する次世代ロックバンド。
【写真】『EIGHT-JAM FES 2026』全出演アーティスト
7月11日は、=LOVE、EIGHT-JAM スペシャルバンド（植松陽介、清塚信也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本間昭光）、ORANGE RANGE、C&K。12日はキュウソネコカミ、東京スカパラダイスオーケストラ、FRUITS ZIPPER、マカロニえんぴつが登場。そして、ホストのSUPER EIGHTは、両日出演する。
■『EIGHT-JAM FES 2026』
2026年7月11日（土）・12日（日）
会場：ノエビアスタジアム神戸（兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目2−2）
開場 14：30／開演 16：30（予定）
料金（税込）全席指定：1万5000円
出演者（五十音順）
7月11日（土）
SUPER EIGHT／＝LOVE／EIGHT-JAM スペシャルバンド（植松陽介、清塚信
也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本間昭光）／ORANGE RANGE ／C&K
7月12日（日）
SUPER EIGHT／キュウソネコカミ／東京スカパラダイスオーケストラ／FRUITS ZIPPER／マカロニえんぴつ
＝LOVE
「とくべチュ、して」がSNS上で話題を呼び、先日8周年ツアーのファイナル公演を横浜スタジアムにて開催。さらに6月にはMUFGスタジアムでの初単独公演を控えるなど勢いを加速させている、指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ。
EIGHT-JAM スペシャルバンド
ジャンルの垣根を越えて日本の音楽シーンを牽引するトッププレイヤーたちが集結し、前回も圧巻のパフォーマンスで会場を熱狂の渦に巻き込んだ番組発のドリームバンド。
ORANGE RANGE
ジャンルにとらわれない自由かつ高い音楽性と圧倒的なポピュラリティでシーンを牽引し続け、世代を超えて支持を集める今年25周年に突入した沖縄出身の5人組ロックバンド。
C&K
「みかんハート」がストリーミングでロングヒットを記録し、2.8億回再生を突破。確かな歌唱力と表現力を武器に、エンターテインメント性あふれるライブパフォーマンスで多くの支持を集める、男性2人組シンガーソングライターユニット。
キュウソネコカミ
兵庫県・西宮で結成、エッジの効いたダンサブルでキャッチーなサウンドと、ユーモアと鋭さを併せ持つ歌詞で支持を集めるロックバンド。
東京スカパラダイスオーケストラ
前回の『EIGHT-JAM FES』ではSUPER EIGHTと「無責任ヒーロー」でのコラボレーションを披露。その後「あの夏のあいまいME feat. SUPER EIGHT」をリリースするなど、音楽を通して深い関わりを築いてきた。
FRUITS ZIPPER
「原宿から世界へ」をコンセプトに2022年に結成、「わたしの一番かわいいところ」が大ヒットを記録し、今年2月には東京ドーム公演を成功させるなど、ポップでキュートな世界観と中毒性のある楽曲で幅広い層から支持を集める。
マカロニえんぴつ
メンバー全員音楽大学出身。ボーカル・はっとりのエモーショナルな歌声と、キーボードの多彩な音色を組み合わせた壮大なバンドサウンドを武器に圧倒的なステージングを繰り広げ、圧倒的なステージングで観る者を魅了する次世代ロックバンド。