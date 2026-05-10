麻雀プロリーグ「Mリーグ」、「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズが登場
Mリーグオフィシャルショップを運営する、丸善ジュンク堂書店は、麻雀プロリーグ「Mリーグ」とサンリオが展開する「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーショングッズを2026年5月9日(土)より発売した。
サンリオキャラクターズが各チームのデザインアレンジされたユニフォームを着用したかわいいグッズとなっている。
■商品概要
5月9日(土)発売のグッズ
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ アクリルスタンド
(ブラインド単品990円税込 コンプリートBOX：9,900円/税込)
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ アクリルキーホルダー
(ブラインド単品990円税込 コンプリートBOX：9,900円/税込)
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ 缶バッジ
(ブラインド単品660円税込 コンプリートBOX：6,600円/税込)
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ ステッカー
(ブラインド単品550円税込 コンプリートBOX：5,500円/税込)
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ コレクションカード
(ブラインド単品550円税込 コンプリートBOX：5,500円/税込)
今後発売予定のグッズ
・Mリーガー｜サンリオキャラクターズ アクリルスタンド(チームセット販売 価格未定)
・Mリーガー｜サンリオキャラクターズ インスタントカメラ風カード(チームセット販売 価格未定)
○「Mリーグ」チームとサンリオキャラクターズ
・EARTH JETS｜ハンギョドン
・赤坂ドリブンズ｜けろけろけろっぴ
・EX風林火山｜リトルツインスターズ
・KADOKAWAサクラナイツ｜マイメロディ
・KONAMI麻雀格闘倶楽部｜ハローキティ
・渋谷ABEMAS｜ポムポムプリン
・セガサミーフェニックス｜バッドばつ丸
・TEAM RAIDEN / 雷電｜クロミ
・BEAST X｜ポチャッコ
・U-NEXT Pirates｜シナモロール
■販売店舗
Mリーグオフィシャルショップ：東京、大阪、札幌、博多
Mリーグオフィシャルショップオンラインストアでの販売については、MリーグオフィシャルショップのXアカウントにて後日案内される。
※予約・取り置きは行われていない。
※数に限りがあり、品切れとなる場合がある。
※商品内容や販売方法などは予告なく変更される場合がある。
※商品についての問い合わせは各店にて。
サンリオキャラクターズが各チームのデザインアレンジされたユニフォームを着用したかわいいグッズとなっている。
■商品概要
5月9日(土)発売のグッズ
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ アクリルスタンド
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ アクリルキーホルダー
(ブラインド単品990円税込 コンプリートBOX：9,900円/税込)
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ 缶バッジ
(ブラインド単品660円税込 コンプリートBOX：6,600円/税込)
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ ステッカー
(ブラインド単品550円税込 コンプリートBOX：5,500円/税込)
・Mリーグ｜サンリオキャラクターズ コレクションカード
(ブラインド単品550円税込 コンプリートBOX：5,500円/税込)
今後発売予定のグッズ
・Mリーガー｜サンリオキャラクターズ アクリルスタンド(チームセット販売 価格未定)
・Mリーガー｜サンリオキャラクターズ インスタントカメラ風カード(チームセット販売 価格未定)
○「Mリーグ」チームとサンリオキャラクターズ
・EARTH JETS｜ハンギョドン
・赤坂ドリブンズ｜けろけろけろっぴ
・EX風林火山｜リトルツインスターズ
・KADOKAWAサクラナイツ｜マイメロディ
・KONAMI麻雀格闘倶楽部｜ハローキティ
・渋谷ABEMAS｜ポムポムプリン
・セガサミーフェニックス｜バッドばつ丸
・TEAM RAIDEN / 雷電｜クロミ
・BEAST X｜ポチャッコ
・U-NEXT Pirates｜シナモロール
■販売店舗
Mリーグオフィシャルショップ：東京、大阪、札幌、博多
Mリーグオフィシャルショップオンラインストアでの販売については、MリーグオフィシャルショップのXアカウントにて後日案内される。
※予約・取り置きは行われていない。
※数に限りがあり、品切れとなる場合がある。
※商品内容や販売方法などは予告なく変更される場合がある。
※商品についての問い合わせは各店にて。