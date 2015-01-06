韓国の男性6人組「2PM」が9、10日の両日、日本デビュー15周年ライブを東京ドームで行った。同所での公演はメンバーの入隊による活動休止前の2016年10月に開催して以来、約10年ぶり3度目。2日間で約8万5000人を動員。ジュノ（36）は「また東京ドームに戻ってくることができました」と、大観衆を見渡して感激した。

「THE RETURN」と銘打った公演。10年前の同所公演の最後に約束した「アイルビーバック」を果たし、チャンソン（36）は「待ちに待った東京ドーム公演」と胸を躍らせた。ジュノは「久しぶりに戻ってくることができました」、ニックン（37）は「夢みたいな時間で、全部みなさんのおかげです」と感謝した。

開演前から会場の熱気は最高潮。6人はそれぞれ別の場所から登場し、ステージの中央でひとつになった。21年の除隊後からそれぞれ精力的にソロ活動を行っている6人が青春を過ごしたステージに集まり、HOTTEST（ファンの総称）とともにかけがえのない時間を過ごす。テギョン（37）は「ソロ活動しているからこそ、グループとして集まることを表現したかった」と込めた思いを明かした。

日本デビュー曲「Take off」から幕開けしたライブ。タオルが振り回す演出がおなじみの「NEXT Generation」や約70人のダンサーを引き連れた「想像してみて」など、3時間半超のステージで25曲を披露。トロッコや気球に乗って、ファンと至近距離で交流。日本語が堪能な6人だからこそ通訳なしでトークを展開し、ジュンケイ（38）は突然、ファンにインタビューをして笑いを起こした。

アンコールには日本デビュー15周年を祝うケーキとともに、HOTTESTからの感謝のビデオメッセージが流れた。その様子に6人は目を赤らめ、時には光るものがあった。ウヨン（37）は「日本での2PMの活動は人生の中でも大事なことだともう一度感じた」とかみしめる。10日が母の日だったことにちなみ、ジュンケイは「15年間、育ててくれた皆さんに感謝です。これからも50年ぐらい育ててください、皆さんの息子として頑張ります」と話した。